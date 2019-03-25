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Мільйони гривень і валізи готівки: судді, яке скасували статтю за незаконне збагачення, показали статки

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Судді Конституційного суду, які скасували покарання за незаконне збагачення чиновників, за 2018 рік значно збільшили свої статки.

Про це йдеться в матеріалі УП. Так, згідно з декларацією, грошовий актив судді Михайла Гультая і його дружини з 2017-го зріс на 2 млн грн. "У подружжя помітно зріс прибуток: обидва отримують основну зарплату від Конституційного суду, у Гультая вона виросла на 1,8 мільйона гривень, у дружини - на 169 тис. Крім того, сім'я почала отримувати відсотки від банківських рахунків, адже раніше декларувала тільки готівкові накопичення", – йдеться в матеріалі.

Стан сім'ї судді Конституційного суду Михайла Запорожця за минулий рік також змінилися. Його дружина стала власницею земельної ділянки в Київській області вартістю 228 тис. грн і машини Nissan Leaf 2017. Витрат на це майно сім'я не вказала, як і подарунків або спадщини.

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При цьому, згідно з декларацією, родина Запорожців живе на суддівську зарплату (2,9 млн) і пенсію (58,7 тисяч). Серед інших доходів – невелика зарплата дружини і соціальні виплати. Ніяких грошових накопичень родина не задекларувала.

Збагатився і суддя Сергій Сас разом з дружиною – на 701 600 гривень. Заробляє в родині тільки суддя - його зарплата виросла на 1,4 мільйона в порівнянні з 2017 роком. Подружжя також почали отримувати пенсію: всього 172 тис. В рік на двох.

У декларації судді Олега Первомайського стало на 102 387 гривень і 8200 доларів більше. У минулому році чоловік заробив на різних посадах, включаючи суддівську, і викладанням в декількох університетах, понад мільйон гривень - на 752 тис. грнбільше, ніж в 2017 році.

Ще один суддя, який проголосував за скасування статті про незаконне збагачення і вже подав електронну декларацію, - Володимир Мойсик. Він за минулий рік збагатився в два рази: з 500 тис. Гривень готівки накопичень в 2017 році до понад 1 млн грн в 2018-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу.

Замість скасованої статті президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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Тема
Закон про спецконфіскаціі
Місце
Україна
Теги
Конституційний суд Українидекларація
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