"Мільйон доларів!" Дубілет назвав "комфортну" зарплату для міністрів

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що хороший міністр може отримувати і мільйон доларів, однак для нашої країни це неприйнятно.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю hromadske (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, у чиновника запитали, скільки ж коштує міністр нормального рівня. "Якщо порівняти міністерство з великою корпорацією, то сума може бути і мільйон доларів. Але для України це неприйнятно. У нас і в бюджеті такої суми немає. Зате можна отримати інше. Я, наприклад, прийшов не гроші заробляти", – поділився він.

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Дубілет також заявив, що отримує близько 12-13 тисяч грн зарплати, а від премій і надбавок нібито відмовився. "У мене є заощадження. Я продав свою частку в бізнесі і маю можливість не думати про гроші", – додав міністр.

При цьому, він повторив, що для комфортного життя міністру необхідно близько 3 тисяч доларів на місяць. "Я витрачаю приблизно стільки, але це не принципово", – пояснив Дубілет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дубілет заявив, що хоче відмовитися від зарплати міністра.

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