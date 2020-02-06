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7 лютого • оновлено в 08:57
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"Мільйон доларів!" Дубілет назвав "комфортну" зарплату для міністрів

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Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що хороший міністр може отримувати і мільйон доларів, однак для нашої країни це неприйнятно.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю hromadske (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, у чиновника запитали, скільки ж коштує міністр нормального рівня. "Якщо порівняти міністерство з великою корпорацією, то сума може бути і мільйон доларів. Але для України це неприйнятно. У нас і в бюджеті такої суми немає. Зате можна отримати інше. Я, наприклад, прийшов не гроші заробляти", – поділився він.

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Дубілет назвав "комфортну" зарплату для міністрів

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Дубілет також заявив, що отримує близько 12-13 тисяч грн зарплати, а від премій і надбавок нібито відмовився. "У мене є заощадження. Я продав свою частку в бізнесі і маю можливість не думати про гроші", – додав міністр.

При цьому, він повторив, що для комфортного життя міністру необхідно близько 3 тисяч доларів на місяць. "Я витрачаю приблизно стільки, але це не принципово", – пояснив Дубілет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дубілет заявив, що хоче відмовитися від зарплати міністра.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Зарплати в Україні
Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
на фото взгляд явно не отягощенный интеллектом.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Хрен им собачий,надоели недоумки.
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