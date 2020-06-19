Медикам в Україні планують значно підвищити зарплати: названо терміни і суми

Кабмін анонсував підвищення заробітної плати медичним працівникам уже цього року. Так, оклад лікарів зросте на 75%, а молодшого медичного персоналу – на 50% мінімальної заробітної плати.

Про це на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю, 19 червня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Насамперед він зазначив, що витрати на зарплати медикам будуть виділені на суму майже 8 мільярдів гривень.

"Усім лікарям, незалежно від посади, ми пропонуємо підвищити оклад на 75 відсотків. Середньому медперсоналу – у розмірі 50 відсотків мінімальної зарплати. У грошовому еквіваленті це приблизно 2360 гривень. Молодшим медичним сестрам пропонуємо підвищити зарплати в розмірі 25 відсотків мінімальної зарплати, тобто орієнтовно 1180 гривень", – пояснив прем'єр-міністр.

За його словами, відповідне підвищення Кабмін планує здійснити в період із 1 вересня цього року.

Також глава українського уряду наголосив на важливій ролі медиків в Україні та їх внеску в боротьбу з коронавірусом.

"Сьогоднішня наша війна – це не тільки агресія на сході, а й боротьба з епідемією. Майже 7000 лікарів стали на боротьбу з COVID-19. Ми хочемо, щоб робота медиків була не тільки почесною, але і добре оплачуваною", – підсумував Шмигаль.

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