Масштабний збій в ПриватБанку продовжився: клієнти в паніці

В роботі ПриватБанку в суботу, 14 вересня, тривають збої, які почалися ще увечері 13 вересня.

На гарячій лінії OBOZREVATEL підтвердили наявність складнощів і некоректного відображення інформації по рахунках фінустанови.

"Ми робимо все, щоб відновити процесинг після аварійного збою", - сказав оператор.

У мережі клієнти також скаржаться на збої в роботі ПриватБанку.

В роботі ПриватБанку збій

"Не працює, операції не проходять", "Не працює П24", "Як не працював, так і не працює, хто знає, карти вже приймають у магазинах?" - відзначили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Проблеми в роботі ПриватБанку українці виявили 13 вересня близько 19.00 - перестали працювати банкомати і термінали.

Прес-служба ПриватБанку публічно відреагувала на масштабний збій у своїй роботі через кілька годин. У Twitter установи з'явився запис: "Не добре якось вийшло. Вибачте за збій. Ось-ось все буде".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!