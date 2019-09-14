Масштабний збій в ПриватБанку продовжився: клієнти в паніці

В роботі ПриватБанку в суботу, 14 вересня, тривають збої, які почалися ще увечері 13 вересня.
На гарячій лінії OBOZREVATEL підтвердили наявність складнощів і некоректного відображення інформації по рахунках фінустанови.
"Ми робимо все, щоб відновити процесинг після аварійного збою", - сказав оператор.
У мережі клієнти також скаржаться на збої в роботі ПриватБанку.
В роботі ПриватБанку збій
"Не працює, операції не проходять", "Не працює П24", "Як не працював, так і не працює, хто знає, карти вже приймають у магазинах?" - відзначили вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Проблеми в роботі ПриватБанку українці виявили 13 вересня близько 19.00 - перестали працювати банкомати і термінали.
Прес-служба ПриватБанку публічно відреагувала на масштабний збій у своїй роботі через кілька годин. У Twitter установи з'явився запис: "Не добре якось вийшло. Вибачте за збій. Ось-ось все буде".
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