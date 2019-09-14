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14 вересня • оновлено в 11:45
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Масштабний збій в ПриватБанку продовжився: клієнти в паніці

20.1т Читати матеріал російською

В роботі ПриватБанку в суботу, 14 вересня, тривають збої, які почалися ще увечері 13 вересня.

На гарячій лінії OBOZREVATEL підтвердили наявність складнощів і некоректного відображення інформації по рахунках фінустанови.

"Ми робимо все, щоб відновити процесинг після аварійного збою", - сказав оператор.

У мережі клієнти також скаржаться на збої в роботі ПриватБанку.

В роботі ПриватБанку збій

В роботі ПриватБанку збій

"Не працює, операції не проходять", "Не працює П24", "Як не працював, так і не працює, хто знає, карти вже приймають у магазинах?" - відзначили вони.

Масштабний збій в ПриватБанку продовжився: клієнти в паніці
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Масштабний збій в ПриватБанку продовжився: клієнти в паніці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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von Stierlitz Max Otto
von Stierlitz Max Otto
При Коломойском людей кидали, деньги п*здили, но банк работал как часы. Теперь - тот же беспредел, если не хуже, но постоянно сбои.
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Кабаченко Ярослав
Кабаченко Ярослав
von Stierlitz Max Otto, прогиб засчитан, слуга олигархов. Соси обрезаные и дальше.
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