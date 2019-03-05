Масляна-2019: скільки коштує млинець і як готувати

Цілий тиждень перед Великим постом в кулінаріях супермаркетів, кафе і навіть ресторанах головна страва — млинці. У 2019-му один приготовлений в домашніх умовах млинець коштуватиме 3,5 грн (на 7% дорожче, ніж минулого року). А якщо купувати вже готову страву в магазині, її ціна збільшиться лише на 45 коп.

OBOZREVATEL підрахував, скільки українцям коштуватиме Масляна у 2019 році.

Скільки коштує млинець

Для розрахунків ми взяли два рецепти: млинці на молоці і млинці на воді. За першим рецептом за кожен доведеться заплатити 3,5 грн (минулого року 3,25 грн), а за другим — лише 1,7 грн (ціна практично не змінилася). Обидва рецепти з розрахунку на 11 млинців. Вартість начинки (про неї пізніше) не враховувалася.

Отже, для приготування 11 млинців знадобиться:

1 літр молока — 19,9 грн;

500 г борошна — 5,25 грн;

2 яйця — 6 грн;

маленький пакетик сухих дріжджів — 4,9 грн;

2 ст. ложки цукру — 60 коп;

1 ст. ложка рослинного масла — 1 грн;

вершкове масло для змазування млинців — 1 грн;

Разом: 38,65 грн

З цих самих інгредієнтів, але з водою замість молока, можна приготувати головну страву Масляної за "бюджетним" рецептом. Тоді 11 штук коштуватимуть всього 1,7 грн. Готові млинці можна змастити маслом (враховується при розрахунках вартості). До речі, минулого року страва могла коштувати всього 32,5 грн (молоко і яйця були дешевші).

Pixabay

Що цікаво, в супермаркетах Києва ціни на млинці практично не відрізняються від собівартості страви, приготовленої за першим рецептом. Їх продають на вагу — по 79 грн за кілограм (без начинки). В середньому вага одного млинця становить 50 грамів, отже, один млинець коштуватиме менш ніж 4 грн.

Це трохи дорожче, ніж млинці на молоці, приготовлені в домашніх умовах. Щоправда, правильніше порівнювати із "бюджетним" варіантом (без молока). Таким чином, магазинний млинець коштуватиме щонайменше удвічі дорожче за те, що ви приготуєте вдома. Більше того, потрапити на свіжу страву буде важко. Після декількох годин на прилавку смакові якості такої страви псуються.

Скільки коштує начинка

М'ясна: 48,6 грн

Складові:

350 г курячого філе (46 грн);

2 середні цибулини (1,6 грн);

сіль, перець за смаком;

масло для смаження (1 грн).

Pixabay

З сьомгою: 186,6 грн

Складові:

300 г маскарпоне (29,4 грн);

300 г копченої сьомги (150 грн);

лимонний сік, сіль і перець за смаком (7,2 грн).

Pixabay

З сиром: 75 грн

Складові:

200 г сиру (41 грн);

100 мл жирних вершків (22 грн);

4 столові ложки молока (2 грн);

3 столові ложки подрібненої зелені (10 грн);

сіль і перець за смаком.

Pixabay

Як раніше писав OBOZREVATEL, у 2019 році українці відзначатимуть одне з найвеселіших свят — Масляну, яке прийшло від стародавніх слов'ян, з 4 по 10 березня включно.

Що характерно, фіксованої дати в календарі для цієї події немає, тому щороку українцям доводиться заздалегідь дізнаватися, коли ж настане "смачне" свято. Початок Масляної припадає на останній тиждень перед Великим постом — за 7 тижнів до Великодня.

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