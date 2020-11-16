Масло в Україні підробляють у кожній області, близько 70% – фальсифікат: чим небезпечне та яке вибрати

В Україні близько 70% масла – фальсифікат. Його продають на ринках, у супермаркетах і навіть подають школярам і пацієнтам лікарень в їдальнях. Підроблений продукт містить трансжири, які можуть нашкодити здоров'ю.

Про те, скільки в Україні шкідливого масла і як правильно купувати цей продукт – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

В Україні ситуація з фальсифікатом масла плачевна, розповідають експерти. Згідно із законом і всіма стандартами якості воно повністю повинно складатися з молочних жирів. Але щоб заощадити, виробники додають у нього суміш рослинних жирів, унаслідок з'являються "неправильні молекули" – трансжири. У випадку з маргаринами їх нормалізують, а ось у маслі цей показник у підробках може зашкалювати.

Такі жири призводять до хвороб серцево-судинної системи, ожиріння і навіть до онкологічних захворювань. Як розповіла OBOZREVATEL керівниця відділу тестувань Центру Експертиз ТЕСТ Ніна Кальдій, частка фальсифікату на ринку становить близько 70%.

"Ми проводили багато тестування масла. На жаль, ситуація не дуже хороша. Якщо брати велику вибірку різної за ціною продукції, близько 50-70% – фальсифікат. На ринках, у переходах відсоток фальсифікату вищий. Серед дорогого масла в супермаркетах підробок менше", – розповідає Кальдій.

Фальшиве масло виробляється в усіх областях, розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов, завод, у якому в маслі використовують 98% рослинних жирів (а повинно бути 0%) є і в Київської області. "Заходиш на ринок "Лісовий", там є точки, де це масло продається по 22 гривні за пачку", – пояснив Несміянов.

Підроблене масло приносить мільярдний прибуток щорічно. Займатися порушенням повинен і Антимонопольний комітет, і служби із захисту прав споживачів. Однак унаслідок усе закінчується тим, що експерти проводять тестування, звітують про порушення і розводять руками.

АМКУ регулярно штрафує порушників. Але з урахуванням надприбутків, навіть мільйонні штрафи не зупиняють від "сірого бізнесу". Наприклад, днями комітет оштрафував на 4,4 млн грн Малороганський молочний завод. А разом із ним ще чотирьох дрібних виробників.

Фальсифікатом годують навіть у школах і лікарнях. "Подібне "немасло", крім продажу в магазинах і на оптових ринках, поставлялося через систему державних закупівель у школи, дитсадки, інтернати, лікарні", – йдеться в заяві комітету.

Масло не може бути дешевим. На виробництво одного кілограма масла йде приблизно 20 літрів молока. Тому воно не може бути дешевим, розповідає Кальдій, яка вже понад 10 років займається перевіркою молочної продукції.

"Масло технічно не може коштувати дешево. На кг потрібно 20 літрів молока. Аномальна ціна повинна насторожувати. Особливо білоруське дешеве масло, якщо по 20 грн, це однозначно підробка. Імпортна продукція не може коштувати менше, ніж українська", – пояснила експертка.

Масло має бути твердим. Молочні жири швидко застигають і повільно плавляться. Якщо масло м'яке вже в магазині, наймовірініше, у ньому використовують рослинні жири.

"По-перше, будь-яка добавка – це фальсифікація. Чим можуть замінювати молочний жир – це суміші жирів, гідрогенізовані жири, пальмове, какосовое масло. Роблять твердий жир. Він швидше плавиться", – пояснюють у лабораторії.

За кольором можна визначити свіжість масла. Залежно від сезону, колір масла може змінюватися. Взимку воно біліше, а влітку, коли корови їдять свіжу траву, воно має жовте забарвлення. Насторожити повинен яскравий помаранчевий колір (найімовірніше, використовували добавки). Крім того, якщо розрізати масло, можна помітити більш жовтий колір по краях, це означає, що жир уже окислився: або продукт неправильно зберігали, або термін придатності продукту добігає кінця.

Масло має особливий смак. Якщо після масла в роті залишається відчуття нальоту жиру, воно має запах або смак маргарину, імовірно, це фальсифікат. На смак недосвідченому споживачеві визначити якісне масло складно, проте порівнявши нинішнє та підробку, можна легко помітити різницю.

Зверніть увагу на упаковку. Головне – на ній обов'язково повинно бути написано "масло вершкове". Такий напис зобов'язує споживача відповідати ДСТУ 4399: 2005: у ньому повинні бути виключно молочні жири. Крім того, експерти радять купувати продукцію відомих великих виробників, водночас ціна за пачку має коштувати щонайменше близько 40 грн.

Постійне використання фальсифікованого масла може завдати шкоди здоров'ю. І поки держава не взяла під контроль якість його виробництва, а порушників карають тільки штрафами, єдиний вихід – ретельно вибирати продукт і відмовитися від дешевого масла сумнівного походження.