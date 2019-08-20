Маскуються під волонтерів ООС: в Україні з'явилася нова схема шахрайства

В Україні орудують інтернет-шахраї, які, називаючись волонтерами, виманюють гроші нібито для потреб воїнів ООС.

Найчастіше вони створюють фейкову сторінку в соцмережах, копіюючи фотографії та особисті дані відомих благодійників, повідомила у Facebook "Армія Inform".

"Хочете допомагати воїнам в ООС? Допомагайте, але будьте уважні!" – попередили українців.

Колаж

За такою схемою шахраї діяли від імені священика зі Сміли Черкаської області Михайла Шевчука, який, крім своєї безпосередньої діяльності, займається постійною волонтерською роботою.

Повідомлення, які відправляли шахраї facebook.com/armyinform.com.ua

18 серпня невідомі створили копію сторінки батька Михайла в одній із соцмереж, після чого почали писати різним людям, випрошуючи грошей для поповнення телефонних рахунків нібито військових із передової.

"Електронні шахраї беруть масовістю, сподіваючись на вашу неуважність, рідко йдуть на особистий контакт, будьте обережні та перевіряйте інформацію", – підсумували в повідомленні.

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно СБУ викрила масштабну і цинічну шахрайську схему наживи на онкохворих в Україні.

Раніше в країні з'явилася нова шахрайська схема. На мобільні телефони надсилають інформацію про нібито виграну квартиру, однак для того, щоб отримати приз, шахраї вимагають оплатити 1% вартості житла.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!