Малюська показав нові відремонтовані камери у СІЗО. Фото до та після

Міністр юстиції Денис Малюська показав, як виглядають безкоштовні камери СІЗО, які держава відремонтувало за рахунок коштів, отриманих від платних камер.

Низку фотографій "було – стало" із київського ізолятора він опублікував у Facebook у понеділок, 17 серпня.

"Вчиняєте злочини і не готові платити за платні камери у СІЗО? Ок, ми продовжуємо готувати безкоштовні. У минулу п’ятницю у Київському СІЗО закінчився черговий ремонт двох безкоштовних камер за рахунок надходжень від платних камер. Традиційно витрачено 0 (нуль) гривень коштів платників податків", – повідомив міністр юстиції.

Він додав, що загалом у СІЗО Києва уже 5 безкоштовних камер, відремонтованих виключно за рахунок платних камер.

Відремонтовані безкоштовні камери у СІЗО Києва Колаж Обозревателя

Відремонтовані безкоштовні камери у СІЗО Києва Колаж Обозревателя

Відремонтовані безкоштовні камери у СІЗО Києва Колаж Обозревателя

Відремонтовані безкоштовні камери у СІЗО Києва Колаж Обозревателя

Відремонтовані безкоштовні камери у СІЗО Києва Колаж Обозревателя

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