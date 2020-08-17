Малюська показав нові відремонтовані камери у СІЗО. Фото до та після. Колаж Обозревателя

Міністр юстиції Денис Малюська показав, як виглядають безкоштовні камери СІЗО, які держава відремонтувало за рахунок коштів, отриманих від платних камер.

Низку фотографій "було – стало" із київського ізолятора він опублікував у Facebook у понеділок, 17 серпня.

"Вчиняєте злочини і не готові платити за платні камери у СІЗО? Ок, ми продовжуємо готувати безкоштовні. У минулу п’ятницю у Київському СІЗО закінчився черговий ремонт двох безкоштовних камер за рахунок надходжень від платних камер. Традиційно витрачено 0 (нуль) гривень коштів платників податків", – повідомив міністр юстиції.

Він додав, що загалом у СІЗО Києва уже 5 безкоштовних камер, відремонтованих виключно за рахунок платних камер.

Відремонтовані безкоштовні камери у СІЗО Києва Колаж Обозревателя

Відремонтовані безкоштовні камери у СІЗО Києва Колаж Обозревателя

Відремонтовані безкоштовні камери у СІЗО Києва Колаж Обозревателя

Відремонтовані безкоштовні камери у СІЗО Києва Колаж Обозревателя

Відремонтовані безкоштовні камери у СІЗО Києва Колаж Обозревателя

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 8 травня, в слідчих ізоляторах України почали функціонувати платні камери з поліпшеними умовами розміщення.

24 липня стало відомо, що Мін'юст запровадив нову послугу – придбання подарункових сертифікатів на користування платними камерами в українських СІЗО.

У Мін'юсті заявили, що подарункові сертифікати на користування платними камерами у СІЗО виявилися популярною послугою.

Міністерство юстиції за рахунок проведення "великого розпродажу в'язниць" планує провести "велике будівництво в'язниць". Всі старі виправні заклади, швидше за все, будуть знищені.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram