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27 квітня • оновлено в 21:38
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Максимальну суму поповнення карток знизять до 5 тисяч: ПриватБанк розкрив деталі

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З 28 квітня максимальна сума поповнення банківських карток (крім кредитних) через термінали самообслуговування без ідентифікації клієнта знизиться з 15 тисяч гривень в день до 5 тисяч.

Як передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу ПриватБанку, зміни пов'язані зі вступом в силу закону про фінансовий моніторинг.

На грошові перекази з картки на картку (р2р) обмеження не поширюватимуться, оскільки власники карток надали свої дані в банк під час їх оформлення.

"Якщо клієнт проходив ідентифікацію в банку, то додаткова ідентифікація буде не потрібна. Клієнту необхідно буде авторизуватися по карті або за номером телефону в дистанційних каналах або пройти верифікацію по карті або телефону у співробітника відділення", – сказано в повідомленні.

Обмеження для неідентифікованих клієнтів в 5 тисяч гривень також будуть поширюватися на відправку грошових переказів і внесення коштів на депозит, при цьому для здійснення комунальних та податкових платежів, а також для погашення кредитів ідентифікація не потрібна.

Ілюстрація

Ілюстрація

ZIK

В Україні з 28 квітня вступає в силу закон про фінансовий моніторинг, який посилить перевірки клієнтів банків та інших фінансових установ. Деякі операції можуть заблокувати. Всі подробиці читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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Економіка Особисті фінанси

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