"Любимо прибіднятися": економіст розповіла про бідність в Україні

Багато українців відносять себе до найбідніших, навіть якщо у них є друге житло або автомобіль.

До таких несподіваних висновків приходять економісти, пише "Сегодня". За їх словами, прибіднятися – це наше національне властивість.

Доцент Київської школи економіки та консультанта Світового банку Ольги Купець говорить, що в бідних країнах рівень життя вимірюють за найелементарнішими речами: доступності шкіл, електроенергії, тому, чи є паливо для приготування їжі. В Україні використовують Методику комплексної оцінки бідності. Якщо у домогосподарства набирається чотири ознаки з дев'яти, його відносять до бідного.

"У тому числі це нездатність дозволити собі мобільний телефон, кольоровий телевізор, пральну машину, автомобіль, нездатність підтримати належну температуру в помешканні, нездатність оплатити щорічну відпустку на тиждень далеко від дому. Але тут постає запитання, який автомобіль, телефон, яка температура в будинку є належними і наскільки далеко від будинку відпустка? Тому що так може бути багато бідних людей, якщо вони не можуть собі цього дозволити", – каже Ольга Купець.

При цьому, за словами економіста, сприйняття бідності залишається дуже суб'єктивним. Так, згідно з розрахунками Інституту демографії та соціальних досліджень, у 2010 році 28% українців, які мали у власності друге житло або автомобіль, віднесли себе до 30% найбідніших.

До бідних себе відносять навіть власники автомобілів

"Це ті, які мали друге житло або другий автомобіль! Тоді як в Італії – 1%, в Албанії – 2%, в Німеччині, Чехії, Чорногорії – 3%. Директор Інституту демографії Елла Лібанова приходить до висновку, що це специфіка українського сприйняття розподілу по доходах - що навіть з двома будинками або машинами можна вважати себе бідними. Прибіднятися – українська національне властивість ", – підсумувала Купець.

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