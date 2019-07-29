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Популярний лоукостер підняв ціни: за що заплатимо більше

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Компанія Ryanair підняла вартість послуги з пріоритетної посадки, а також збір за перевезення багажу вагою до 10 кг.

Про це сказано в оновленій інформації на сайті лоукоста, повідомляє avianews.com. Тепер за пріоритетну посадку пасажири платитимуть від 6 до 12 євро. Ціна однакова як в разі оформлення послуги під час бронювання квитка, так і після цього. Раніше тариф становив 6-10 євро.

Куди помітніше подорожчала послуга перевезення багажу вагою до 10 кг. Тепер, як повідомляє ресурс, вона стоїть 10-17,5 євро при оформленні послуги під час бронювання і 10-25 євро після покупки авіаквитка. До цього Ryanair використовував діапазон цін 10-12 євро, який був однаковим як при оформленні послуги при купівлі квитка, так і після цього.

Це підвищення - друге за рахунком за останні місяці після того, як 1 листопада 2018 року Ryanair ввела нову політику з перевезення ручної поклажі та малого багажу.

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Ручна поклажа і багаж: як змінилися правила популярних авіакомпаній

Ryanair

Ryanair

corporate.ryanair.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, угорський лоукостер Wizz Air, який працює і в Україні, істотно збільшив плату на послуги пріоритетної посадки, а також підняв ціну на зареєстрований багаж. Вартість WIZZ Priority (пріоритетної посадки) зазнала змін. Раніше ціна складала від 5 до 15 євро, а зараз - від 5 до 17 євро.

А лоукост-авіакомпанія Ryanair запустила польоти з нового українського міста – в понеділок, 17 червня, вона відкрила рейс з Харкова до польського Кракова. Ціни на квитки стартували від 12 євро.

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Тема
Лоукости в Україні
Місце
Україна
Теги
Ryanair тарифи
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