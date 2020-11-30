Локдаун в Україні хочуть ввести з 25 грудня, можуть померти ще 16 тис. осіб. Прогноз

В Україні з вечора 24 грудня почне діяти повний локдаун, а вже 25 числа буде перший день повного карантину. Через таку затримку кількість хворих може досягти 30 тис. осіб на добу, а число смертей збільшиться на 16 тис.

Про це з посиланням на джерела в Кабміні кажуть в матеріалі OBOZREVATEL. Оголосити локдаун планують до 15 січня. Зокрема, це рішення пов'язане з тим, що багато компаній саме в цей період йдуть на різдвяно-новорічні канікули. Але якщо чекати ще стільки часу, то кількість хворих до кінця грудня може досягти 30 тисяч на добу, а смертність (тільки за офіційними даними) зросте з 200 до 500 осіб. Якщо ж ввести локдаун в Україні просто зараз, то це дозволить врятувати життя тисяч громадян.

Розгляньмо два варіанти розвитку

Перший: локдаун введуть тільки з 25 грудня. Врешті, якщо нинішня динаміка не буде погіршуватися, вже через тиждень в Україні буде 17,7 тис. нових випадків, а до 25-го грудня вже 30,5 тис. на день.

Результат: щодня від коронавірусу вмиратимуть до 504 осіб, медикам доведеться вибирати, кому рятувати життя, а загальна кількість смертей збільшиться до 33 тисяч випадків (зараз 12,3 тисячі). До того ж смертність буде збільшуватися, тому що ні кисню, ні місць у лікарнях, ні медичного персоналу вистачати не буде.

Другий: локдаун введуть, наприклад, із 1 грудня. Якщо українці будуть дотримуватися обмежень, як це роблять у країнах ЄС, наприклад, в Ірландії, вже через тиждень кількість випадків може скоротитися на 45%. Внаслідок статистика може показати всього 6,7 тис. нових випадків коронавірусу. До 25 грудня кількість випадків скоротиться до 2,2 тис. осіб на день.

Результат: замість 504 осіб вмиратиме 40 людей на день. Тобто кількість смертей знизиться в 12,6 раза!

Як повідомляв OBOZREVATEL: