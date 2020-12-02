Локдаун не завада: українці розкуповують екзотичні тури на новорічні свята

Попри наявний карантин вихідного дня та загрозу впровадження повного локдауну, українці активно купують екзотичні тури на новорічні свята. Тури за деякими напрямками вже повністю розкуплені.

Про це повідомив голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха в ефірі телеканалу "Україна 24".

Водночас він зазначив, що в умовах, коли влада не може визначитися щодо локдауну, українці перебувають у підвішеному стані. "Тому наша порада консультуватися і підтримувати постійний зв'язок із туроператорами і своїми турагентами… А відпочивати можна, обираючи як закордонний відпочинок, так і внутрішній український. Не тільки Карпати, але й Львівщина надає можливості гірськолижного відпочинку. Це може бути і Славське, і Драгобрат, не тільки Буковель", – розповів голова Асоціації.

Говорячи про закордонний відпочинок, Голубаха повідомив, що особливу популярність на новорічні свята має саме відпочинок на морі. "Це Єгипет, Мальдіви і екзотика… Не всі люди про це думають (як пережити карантин, – Ред.). Я можу сказати, що, на щастя, наразі туристичні напрямки заповнені на новорічні свята на Мальдіви. Плануються навіть додаткові рейси", – повідомив експерт.

Він також додав, що українці, які не можуть собі дозволити витрачати великі кошти на тур, приглядаються до відпочинку в Україні. "Якщо ви плануєте поїхати відпочити десь усередині країни...Це можуть бути, наприклад лижі чи катання на санчатах, то можна їхати в той же Буковель. Не обов’язково зупинятися в якихось дорогих готелях. Є навколо селища, де можна до тисячі гривень за добу розміститися сім’єю. Є багато пропозицій, і багато регіонів зацікавлені в туристах і очікують вас", – наголосив Голубаха.

Щодо можливостей авіасполучення в період локдауну, то, за словами експерта, найімовірніше, рейси в ті країни, які відриті для українців, не будуть припиняти.

"Я також чув, що на сьогоднішній день і внутрішні авіаперевезення не будуть закриватися. Окрім того, "Укрзалізниця" звернулася до уряду з проханням не скасовувати можливості подорожування поїздок і подорожування на новорічні свята, тому що досить велика кількість квитків уже продана", – підсумував голова Всеукраїнської асоціації туроператорів.

Що передбачає локдаун?

Локдаун у перекладі означає заборону вільно входити або виходити з будівлі або конкретної зони через надзвичайну ситуацію.

У країнах, де вводиться локдаун, повністю або частково обмежують вільне пересування і соціальні контакти громадян . У цьому разі не працюють практично всі підприємства, установи та організації, а співробітників переводять на дистанційну роботу. Водночас заклади громадського харчування можуть працювати тільки на доставку або продавати їжу на винос.

За повного локдауну закривають кордони, припиняють міжнародне і міжміське сполучення, а також роботу громадського транспорту в межах населених пунктів.

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