Лікарям в Україні платять як безробітним, мовчати більше не можна, – Степанов у зверненні до Ради

Олександр Литвин Особисті фінанси 10:45, 4.12.2020 Оновлено: 11:06, 4.12.2020

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав Верховну Раду підтримати медиків, які в період пандемії рятують життя українців, і забезпечити їм бюджет для підвищення заробітних плат. За розрахунками глави відомства, зарплату лікаря в 2021-му потрібно підвищити до 23 тис. грн, медсестер до 17 тис. грн, а санітарок – до 12 тисяч.

Про це Максим Степанов заявив під час години питання до уряду 4 грудня. "Медики отримують зарплати на рівні виплат з безробіття. У лікарів немає сил терпіти. Вони хотіли вийти і сказати, але якщо вони залишать пацієнтів і вийдуть, десятки тисяч життів опиняться під загрозою. Вони не можуть, тому що давали клятву ... Більше не можна мовчати. Я скажу від медичної спільноти. Наше завдання забезпечити гідну зарплату: 23 тисячі, 17 тисяч, 12 тисяч. Я прошу заповнити ці цифри", – заявив Степанов.

Також міністр навів у приклад лікаря, який рятує життя та отримує 6 тисяч гривень зарплати. Медикам уже пообіцяли підвищення, однак через недофінансування медичної сфери коштів на це може не вистачити. "Ми зробили розрахунки – лікар 23 тисячі, середній медичний працівник – 17 тисяч, молодший медичний працівник – 12 тисяч. Я закликаю не ставити лікарів перед вибором, працювати за копійки або покинути країну", – сказав глава МОЗ.

За словами Степанова, у 2021-му на медицину необхідно виділити 296 млрд грн. До того ж у держбюджеті заклали значно менше коштів – 159 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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