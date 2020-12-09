Лікарі тікають з України через низькі зарплати: хірург розповів про заробітки медиків

В Україні деякі лікарі заробляють менше санітарок. При цьому молоді медики, крім сімейних лікарів і лікарів екстреної допомоги, працюють на мінімалку. В результаті випускники вищих навчальних закладів після інтернатури часто виїжджають на роботу за кордоном.

Про це OBOZREVATEL розповів хірург однієї з київських клінік Олександр Фарисей. За його словами, багато його одногрупників та колег вже виїхали на роботу в Польщу, Чехію, Німеччину. При цьому польська влада для того, щоб переманити якомога більше лікарів і медсестер, ухвалили рішення скасувати процедуру підтвердження українських дипломів. Німці ж дозволяють підтверджувати дипломи через два роки роботи.

"Зі мною разом вчилася дуже розумна дівчинка. Професор сам її документи на інтернатуру подав, червоний диплом, дуже здібна. Але вона добре знала німецьку – на рівні С1. Отримала свою першу зарплату аспіранта в 18-й лікарні і відразу надіслала резюме до Німеччини. Підписала контракт і вже працює там. З нашої клініки лікар поїхав до Словаччини. Колега мого батька, який працював з ним на швидкій, теж поїхав", – каже лікар.

Зарплата лікаря в державній клініці може коливатися в межах 6-7 тис. грн. При цьому санітарка, яка працює на відміну від лікаря подобово, може заробляти навіть більше кваліфікованого хірурга.

У такій ситуації медики змушені брати гроші з пацієнтів "на руки" або ж міняти професію. А ті, хто не готовий вимагати незаконну оплату і кидати свою професію, їдуть за кордон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що якщо не підвищити медичним співробітникам зарплати, в країні може виникнути катастрофічна ситуація. Для того, щоб лікар в середньому заробляв 23 тисячі, медсестра – 17 тисяч, а санітарка – 12 тисяч, бюджет на медицину потрібно підвищити з 159 до 296 млрд грн. Однак Кабмін на такий крок не погоджується.