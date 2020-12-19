Лікарі не хочуть заглядати в кишені зубожілим українцям, потрібна гідна біла зарплата, – Голубовська

В Україні абсолютна більшість лікарів хоче отримувати гідну білу зарплату і не заглядати в кишені зубожілому населенню. Ті зарплати, які зараз платить держава медикам – приниження спеціальності.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявила провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська. Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 18 грудня (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Проблема системно не вирішена. Мінімальна зарплата підвищується на 30%, а лікарям, якщо враховувати інфляцію в 7%, підвищення може бути на 9%. Це не ті гроші. Багато проблем в медицині, багато є нарікань. Але переважна більшість лікарів хоче отримувати білу зарплату і не заглядати в кишеню зубожілому населенню", – додала інфекціоніст.

За словами медика, кардіохірург з урахуванням всіх доплат може офіційно отримувати близько 15 тис. грн зарплати. Водночас членам Наглядових рад держпідприємств, до яких не пред'являють таких вимог щодо освіти, можуть платити 600-700 тис. грн.

"Це приниження спеціальності. Ми розуміємо, що немає грошей. Але дуже тисне соціальна несправедливість. Не треба у вчителів забирати зарплати. Але коли чуєш про захмарні зарплати чиновників без освіти. Це в голові не вкладається. Кардіохірург з усіма надбавками отримує 15 тис., і 600-700 тис. – зарплати в Наглядових радах. У нас в міністерство за Супрун (колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, – ред.) прийшли експерти без закінченої інтернатури на зарплату 50-60 тисяч", – пояснює Голубовська.

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