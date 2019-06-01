Квиток дешевший за вечерю: за скільки українці можуть відпочити у Європі

Вечеря у більшості київських ресторанів на двох може виявитися дорожчою, ніж політ до Берліна в обидва напрямки. І хоча квитки за обіцяні 5-10 євро до країн Європейського Союзу ще варто пошукати, українці за мінімалку (близько 4,1 тис. грн) можуть дозволити собі щонайменше вихідні у більшості столиць Європи.

OBOZREVATEL з'ясував, куди можна дешево полетіти з України влітку.

Політ за ціною вечері

В Україні з 2015-го середня ціна квитка на літак завдяки лоукостам знизилася в 10 разів, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. У минулому році анонсували квитки з Києва до країн ЄС всього за 7-10 євро.

Щоправда, в результаті, щоб полетіти за такою ціною, доведеться чекати на розпродаж і купувати місце у літаку задовго до польоту. Якщо ж, наприклад, зараз планувати поїздку у липні, то варто орієнтуватися на 700-1500 грн (за одну людину в один напрямок).

Берлін pixabay

Найдешевший квиток, який вдалося знайти OBOZREVATEL, на липень із Києва — до Братислави. За політ на Ryanair доведеться заплатити всього лише 450 грн. Але навіть з урахуванням відносно високих цін при бронюванні за місяць, хоч і з пересадками, за мінімальну зарплату українець може дістатися до більшості країн Європейського Союзу. Наприклад, ось деякі ціни популярних напрямків на липень:

Берлін – 23 євро

Братислава – 15 євро

Варшава – 19 євро

Лондон – 33 євро

Вільнюс – 53 євро

Стокгольм – 61 євро

Прага – 103 євро

Рим – 69 євро

Відень – 25 євро

Будапешт – 57 євро

Ryanair літає з України (Львів і Київ) у Гданськ, Краків, Стокгольм, Вільнюс, Варшаву, Вроцлав, Берлін, Братиславу, Лондон. Ціни варіюються від 5 до більш ніж 70 євро (залежно від наявності багажу, напрямку та дати вильоту). В цьому році компанія значно знизила вартість польоту до Лондона.

Wizz Air наразі літає за 36 маршрутами з України. У 2019 році їхня кількість обіцяють збільшити. Наприклад, з'явиться можливість дістатися зі Львова до Франкфурта-Хан (Німеччина) за ціною від 759 грн. Маршрут обіцяють запустити з другої половини грудня.

Щоправда, та ціна, яку вказують у прес-службі лоукостера, не означає, що будь-якої миті за ці гроші можна дістатися Німеччини. Таку можливість матимуть лише ті, хто заздалегідь купить квиток за акційною вартістю.

Літак pixabay

Наприклад, якщо купити чотири квитки до Відня з Києва (туди і назад на двох осіб) у локостера Laudamotion на 1 і 2 липня, заплатити доведеться 4,2 тис. грн. Якщо ж "потерпіти" до 24 липня і повернутися назад 25 липня, цей самий лоукост пропонує 4 квитки вже за 2,5 тис. грн. Для порівняння, два квитки в купе до Одеси туди і назад із Києва коштуватимуть 2,8 тис. грн. Тобто в такому разі доїхати до Одеси буде дорожче, ніж долетіти до Відня!

За 2018 рік через українські аеропорти перевезено рекордну кількість пасажирів — понад 20,5 млн осіб. З них 30% — лоукостами. Середня ціна авіаквитка у порівнянні з 2013 роком впала майже у 10 разів", — заявив Омелян. За його словами, "Київ-Бориспіль Експрес" перевіз за 5 місяців понад 300 тисяч пасажирів. На рейс вже виходять два потяги одночасно, щоб задовольнити попит.

Як купити дешевий квиток

Вартість квитка на лоукостер залежить від багатьох факторів. Причому на деяких напрямках квиток на наступний тиждень може коштувати дешевше, ніж переліт через два тижні. Популярність напряму, день тижня, політика компаній, акції тощо — все це варто враховувати при пошуку найдешевшого перельоту.

Найкращий спосіб заощадити — спланувати поїздку і купити квитки за 6-10 місяців до дня польоту. При цьому дні поїздки краще "прив'язати" до цін на квитки, а вже потім оформити відпустку, а не навпаки.

Дивіться відео за темою:

До речі, бронювати житло краще або щонайменше за кілька місяців до поїздки, або в той самий день, коли ви прилітаєте в країну, після 13.00. Тоді всі непродані номери коштуватимуть дешевше. Щоправда, завжди є ризик, що всі відносно бюджетні готелі та апартаменти поруч із центром будуть уже зайняті.

Ось тут можна ознайомитися зі списком найдешевших міст для відпустки. Першість посів Вільнюс, а всього у списку — 12 туристичних місць.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!