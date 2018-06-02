Бруд і черви: українців попередили про "сюрпризи" квасу з бочок

З настанням спеки в Україні користується великим попитом квас з бочок. Такий квас зберігають в умовах небаченої антисанітарії, а всередині бочок нерідко заводяться хробаки.

Про це розповів в ефірі ObozTV виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

За словами Несміянова, квас у таких бочках може зберігатися 5-7 днів при температурі від 0 до 12 градусів. Однак продавці не дотримуються цих умов.

"Підходжу до продавця і кажу - прямі сонячні промені потрапляють на бочку, хоча на ній написано, що так не можна. Бочка брудна, що там всередині коїться? Три доби квасу, ти ж не витримуєш температурний режим! На що він відповідає - на третій день квас ще краще продається, бродити починає... Тоді вже зовсім інший покупець на цей квас", - розповів він.

За словами експерта, коїться "повна антисанітарія".

"Один з підприємців хотів поставити у себе бочку з квасом, приїхав на виробництво і побачив, що вони бочки всередині не миють! Тому там хробаки заводяться. Є багато відео в інтернеті, коли бочку з квасом відкривають, а там на дні хробаки. Тому що ніхто не обробляє. Це великі виробники такі речі роблять", - підкреслив він.

Несміянов дав споживачам пораду: "У бочки відкручується верх, можна її відкрити і хоча б понюхати, подивитися, чи плавають там хробаки. Якщо ви відчули запах браги, то пити не рекомендую - хіба якщо хочете похмелитися. На бочці зверху є маркувальний ярлик, там зазначений виробник і дата виробництва. Один з виробників настільки нахабний, що не вказує дату виробництва. Якщо дати немає - забудьте про квас і йдіть".

Але найпростіше рішення, як зазначив експерт, "нічого не купувати".

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