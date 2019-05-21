Вілли, як у олігарха, й дивні перекази: чим володіє Зеленський

В Україні 20 травня офіційно вступив на посаду новообраний президент Володимир Зеленський, фактично повторивши долю свого кіногероя. Але на відміну від серіального глави держави, вже колишній артист прийшов у владу із валізами з готівкою, рахунками в банку свого партнера і квартирами в декількох країнах.

Про те, чим володіє президент – у матеріалі OBOZREVATEL.

Нерухомість Зеленського

Квартира в Криму. Олена Зеленська, дружина і колега новоспеченого президента, в 2013-му придбала квартиру в Лівадії (Ялта). Апартаменти площею 130 квадратів дісталися їй усього за 1,3 млн грн. Принаймні, так зазначено в декларації про доходи президента. Квартира розташована в ЖК "Імператор".

ЖК "Імператор" ria.ru

Що цікаво, один квадратний метр коштував Олені лише $1,2 тис., тоді як на відкритому ринку житло в цьому ж будинку в 2013-му продавали за $3-3,5 тис. Тобто, на той момент дружина Зеленського придбала нерухомість із величезним дисконтом.

За інформацією видання Reuters, продавцем виступив екс-нардеп Олександр Буряк. Він активно підтримував президентську кампанію Зеленського. ЖК "Імператор" через фірму "Біларс" побудував партнер нардепа від "Відродження" Віталія Хомутинніка Василь Астіон. Крім цього, разом із депутатом він провернув декілька схем, про що вже писав OBOZREVATEL, а раніше був його помічником.

У підсумку сім'ї Хомутинніка дісталося щонайменше 4 квартири, інші ж розійшлися між українськими бізнесменами та політиками.

Будинок Зеленських у Криму Reuters

Квартира Зеленського в Криму

Нерухомість у Києві. Президент володіє 5 елітними квартирами в столиці площею від 131 до 269,7 кв. м. Водночас проживає за адресою Грушевського, 9 а. Цей будинок кияни часто називають "монстром" через його розміри.

Цікаво, що серед сусідів Зеленського – Тимур Міндіч (курирує медіа в групі "Приват"). Також поряд – житло давніх партнерів коміка Шефірів.

Квартира Зеленського в Києві wikimapia.org

Апартаменти оформлені на "Алдоранте Лімітед" (Кіпр). Судячи з декларації, це найбільша з квартир сім'ї президента. Дісталася вона главі держави в 2016-му, а її вартість на той момент становила понад 19,2 млн грн.

Квартира Зеленського на Грушевського

Будинок в Італії за сусідством із російськими олігархами. У декларації за 2017-й він був відсутній, проте в оновленому документі президент вказав цю нерухомість в Італії за 88,5 млн грн.

Ще в 2017-му італійська фірма San Tommaso SRL, задекларована Зеленським, придбала 15-кімнатний будинок у тосканському містечку Форте-дей-Мармі. За нього вона заплатила 3,8 млн євро.

Будинок Зеленського в Італії Teleprogramma.pro

Форте-дей-Мармі розташований у регіоні Тоскана, на узбережжі Тірренського моря за 90 кілометрів від Флоренції. "Десять років тому, коли серед російських багатіїв з'явилася мода купувати нерухомість у цьому містечку, російські медіа називали його "московською провінцією", де мільярдер Олег Дерипаска наймає учителем тенісу для своїх дітей світового чемпіона Євгенія Кафельникова. Де також регулярно швартується яхта власника "Челсі", російського мільярдера Романа Абрамовича. І де їздять Rolls Royce і Bentley з російськими номерами", – описали район журналісти "Слідство.Інфо".

Будинок за Києвом. З 2008 року Зеленський володіє будинком площею 353 кв. м із земельною ділянкою 1200 кв. м у селі Іванковичі. Це невеликий населений пункт усього за 30 км від Києва (див. карту).

с. Іванковичі, Київська область

За інформацією видання "Страна", маєток шоумена – це будинок із вітражними вікнами, трьома санвузлами, декількома спальнями і літньою терасою. Також там є велика кухня-їдальня і домашній спортзал.

Будинок Зеленського під Києвом Страна

Будинок, площею 353 кв. м, він купив у 2008 році за 814,9 тисячі гривень. На той момент курс був 6,9 гривні за долар, відповідно ціна маєтку становила приблизно $118,6 тисяч.

Ще одну квартиру (площею майже 90 кв. м) Зеленський орендує в Лондоні.

Автомобілі та права

У декларації Зеленського є тільки два автомобілі. Хоча президент іноді пересувається на авто своїх партнерів.

RANGE ROVER 2016 р. в. Цей автомобіль, судячи з декларації, дістався Володимиру за 4,6 млн грн.

Автомобіль як у Зеленського auto.rio

MERCEDES-BENZ 2014 р. в. потрапив у гараж політика п'ять років тому і обійшовся йому в 1,8 млн грн.

Автомобіль Зеленського auto.rio

Цінні папери та акції. Зеленський разом із дружиною дали в борг державі 51,6 тис. грн. Саме на цю суму вони купили облігації внутрішнього державного боргу. Крім того, у власності президента низка офшорів: акції Меджірітано ЛТД (Віргінські острови), Vilhar Holdings Limited (Кіпр), Aldorante Limited (Кіпр). Також він володіє українськими компаніями: ТОВ "Кіновартал", ТОВ "Студія Квартал-95", "Зеларі Фіш", ТОВ "Ліга сміху", "Анімаційна студія 95", "Квартал ТВ", "Квартал-Концерт" "Інвест Аніма" та ін.

Свої акції він, як раніше обіцяв, віддасть партнерам. Але продавати бізнес не збирається – партнери повернуть активи одразу після того, як Зеленський звільнить президентське крісло.

Працівники платять Зеленському, а не навпаки

На банківських рахунках Зеленського зберігається $400 тис. Готівкою він має ще приблизно $190 тис., 107 тис. євро.

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Від підприємницької діяльності за 2017 рік він заробив 4,3 млн, ще 1,5 млн отримав у вигляді зарплати. У 2018-му його зарплата становила 347 тис. грн. Цікаво, що, судячи з декларації, це працівники "95 кварталу" платили своєму босу, а не навпаки.

Так, Володимир Зеленський задекларував у 2017-му доходи від декількох фізичних осіб, які на той момент були його співробітниками. Наприклад, за "підприємницьку діяльність" Зе заплатив Антон Королевич.

Людина з таким же ім'ям – керівник одного з відділів "Квартал 95".

Ще один роботодавець Зеленського, яка офіційно платила йому – Гігера Галина Ігорівна. Водночас офіційне її місце роботи – помічник бухгалтера в "Квартал-Концерт".

Такі платежі можуть бути, ймовірно, ознаками легалізації коштів, отриманих у тіні. Гроші заробляють у конвертах, податки за них не платять, а після працівники невеликими сумами переводять кошти вже, наприклад, на ФОП.

З урахуванням нерухомості на мільйони доларів, зв'язків із великим бізнесом, "слугу народу" назвати "людиною з народу" складно.

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