Квартири для військових: у Міноборони України сказали, коли закриють чергу

Міністерство оборони України планує за 5 років вирішити питання з виділенням квартир для військовослужбовців. А в майбутньому їм планують окремо давати гроші на придбання житла.

Зараз у черзі стоять близько 48 тисяч військовослужбовців. Про це сказав заступник міністра оборони України Олексій Марценюк, передає "Радіо Свобода". За його словами, одне із завдань МО – перетворити квартирну чергу в чергу тих, хто хоче служити в армії. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У планах Міноборони спочатку "зафіксувати" чергу на житло, видати військовим квартири, а потім почати вирішувати питання не "натурою", а грошима. Їх військові витрачатимуть на власний розсуд (приблизно, як це відбулося з монетизацією субсидій).

Житло для військових

"Ми більше не повинні користуватися радянським застарілим принципом видачі житла. Ми говоримо про депозитно-монетарну програму. Це означає, що військовослужбовцю будуть нараховуватися конкретні гроші, які потім можна буде використовувати на купівлю житла, або заставу для іпотеки. Можливо, військовослужбовець може захотіти купити більше житло, або протягом своєї служби він зможе купити щось більше, ніж держава могла б йому дати. Можливо, військовослужбовець у спадок отримає нерухомість і у нього не буде потреби в житлі, а значить, він би хотів використовувати ці гроші на щось інше. Тобто, ми хочемо рухатися в бік більш гнучкого забезпечення військовослужбовців", – сказав Марценюк.

Коли черга буде "зафіксована", тоді стане зрозуміло, скільки житла потрібно. "Ми отримуємо точку відліку. Ми знаємо, що у нас на черзі – майже 48 000 військовослужбовців. І далі ми плануємо, скільки нам потрібно часу, скільки і яких ресурсів, щоб у найближчому майбутньому закрити це питання. Ми вже це розраховували і, залучаючи всі ресурси, які у нас є – бюджетне фінансування, продаж надлишкового майна, інвестиційні механізми, – ми хочемо за п'ять років вирішити проблему квартирної черги", – сказав заступник міністра.

За його словами, коли чергу "закриють", квартирне питання для наступних поколінь військовослужбовців вирішуватимуть вже за західними стандартами забезпечення.

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