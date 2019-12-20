Багатьох лякала ситуація з курсом гривні та незрозуміла пасивність НБУ. Ніби ідеальна ситуація - скуповуй надлишкову спекулятивну пропозицію валюти, поповнюй ЗВР (тоді й МВФ не потрібен). Але робиться лише вигляд - результат всі бачать.

З учора влада і суспільство "прозріло" - виконання держбюджету провалено. Можна довго шукати та обговорювати шляхи як виправити ситуацію, але суть по факту буде проста:

1) більшість проблем перенесуть на наступний рік (тобто бюджет 2020 зі старту стає нереалістичним);

2) значна частина видатків все одно профінансована не буде (підрядники, постачальники, місцеві бюджети тощо аплодують стоячи);

3) запровадять ручний режим виконання бюджету (корупцію подолано!)

Мінфін вказує пальцем на НБУ та його безвідповідальність у валютно-курсовій політиці. Ніби лише через них доходи провалено. А що ж НБУ? На 17,3 млрд. грн. перерахував до бюбжету більше, чим хоч якось спасає Мінфін.

Між тим, фінрез самого НБУ (таке вперше на моїй пам’яті) за поточний рік буде ... від’ємний! Чому? Через ту саму "безвідповідальність у валютно-курсовій політиці".

Хочу навести певні розрахунки. І це лише частина з реальної "картини". Бо є ще виплати за депозитними сертифікатами, видатки на утримання тощо.

У 2019 році НБУ виконав свої зобов’язання перед бюджетом перерахувавши майже 65 млрд грн у квітні та травні 2019 року. Відповідно до Закону про НБУ, прибуток за 2019 рік буде перераховано до бюджету у 2020 році після підтвердження зовнішнім аудитом (квітень 2020 року). Закон про Державний бюджет України на 2020 рік передбачає, що НБУ перерахує не менше 40,7 млрд грн.

Відповідно до останнього прогнозу, затвердженого Правлінням НБУ (29.11.2019) частина прибутку до перерахування в бюджет у 2020 році буде становити 38 млрд грн.

Проте, зазначений прогноз Правління НБУ базується на курсі 26,1 грн за 1 долар США, при фактичному офіційному курсі менше 23,5 грн за долар США. Валютний курс має сильний вплив на фінансовий результат НБУ, проте не так суттєво впливає на обсяг прибутку до перерахування в бюджет у 2020 році через специфіку розрахунку, визначену Законом про НБУ.

Так, за результатами 11 місяців 2019 року результат від переоцінки валютних активів та зобов’язань НБУ становить - 34 млрд грн, фінансовий результат – збитки 9 млрд грн при курсі 24 грн за долар США. Оскільки нереалізовані результати від переоцінки "виключаються" з фінансового результату поточного року при розрахунку прибутку до розподілу, станом на 01.12.2019 розрахункова сума прибутку, що підлягає перерахуванню в бюджет у 2020 році становить 39,9 млрд грн. За грудень ця сума збільшиться орієнтовно на 2 млрд грн незалежно від курсу гривні.

Проте, ревальвація гривні суттєво вплине на обсяг капіталу НБУ, оскільки від’ємна переоцінка за 2019 рік зменшить резерв переоцінки, який на початок 2019 року становив 81 млрд грн. В залежності від офіційного курсу гривні на кінець 2019 року резерв переоцінки буде зменшено на:

• -45 млрд грн при курсі 24 грн за долар США;

• -52 млрд грн при курсі 23,5 грн за долар США;

• -59 млрд грн при курсі 23 грн за долар США.

П.с.: "Ніщо не з’являється із нікуди та ніщо не зникає в нікуди". "Якщо зорі запалюються, то це комусь потрібно". Чи потрібно та на користь Україні такі наслідки дій чи бездіяльності НБУ, Мінфіну, Податкової, Митниці?!.

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