Курс долара в Україні значно зміниться: аналітики очікують зростання гривні

Курс долара в Україні знизиться на 20-30 коп./$, досягнувши позначки в 26,0/26,2 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. За підрахунками фінансового аналітика Володимира Мазуренка, за наступні 7 днів долар може подешевшати приблизно на 20-30 коп. і впритул підійти до нової психологічної позначки. Якщо такого результату вдасться досягти, американська валюта проб'є мінімальну за 9 місяців позначку.

"Останні кілька тижнів, а якщо бути точними з середини лютого, ми спостерігаємо стабільно позитивну для гривні динаміку. Зараз на курс впливає тимчасовий фактор: напередодні свят українці продають свою валюту, щоб витратити гроші на подарунки, поїздки і т.д. З іншого боку великі гравці інвестують в гривневі облігації внутрішньої держпозики. Для цього продають долари і купують папери, випущені в гривнях", – пояснює Мазуренко.

Що впливає на курс долара:

випуск облігацій внутрішньої гозайма (ОВДП) в гривнях під високий відсоток: інвесторам вигідніше продавати валюту і купувати папери;

напередодні свят знижується попит на долари і зростає попит на гривню;

ситуація на зовнішніх ринках залишається відносно сприятливою для України.

Як раніше писав OBOZREVATEL, курс гривні до долара в березні буде коливатися в діапазоні 26,75-27,75 грн/$.

У 2019 середній курс долара складе 29,08 грн/$. Водночас в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн / $), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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