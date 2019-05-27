Курс долара в Україні розвернеться на 180 градусів: прогноз аналітиків

В Україні курс долара з 22 травня виріс з 26,2 до 26,4 грн/$, а через кілька днів тенденція розгорнеться на 180 градусів і курс знову почне знижуватися.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,1 / 26,3 грн", – прогнозує OBOZREVATEL аналітик Вадим Іосуб. Його колега Володимир Мазуренко вважає, що вартість долара за наступний тиждень стабілізується і складе близько 26,2-26,4 грн / $. Негативні фактори, які зробили певний тиск на валюту, втратять свій вплив.

"Ситуація буде стабілізуватися. Я б сказав, що зараз найбільш ймовірний курс долара до кінця травня – близько 26,2 грн / $. Якщо не буде непередбачених коливань, вартість долара знизитися і буде залишатися в межах вже визначеного коридору", – додає в бесіді з нами Мазуренко.

Курс долара

Аналітики Goldman Sachs також вважають, що долар буде дешевшати. Так, серед чинників, які сприяють зміцненню гривні, вони вказують високі реальні процентні ставки, сприятливі умови торгівлі і приплив приватного капіталу. "Щодо кредитування ми більш оптимістично оцінюємо короткострокове зовнішнє фінансування, ніж ринок, і очікуємо, що цей фактор буде і надалі сприяти подальшого підвищення кривої боргу в доларах США", – відзначається в звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн / $. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн / $ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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