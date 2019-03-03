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Курс біткоїна злетить через декілька днів: аналітик назвав нову ціну

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Біткоїн у перший тиждень весни очікує черговий стрибок. Станом на 3 березня найпопулярніша криптовалюта торгується приблизно $3,7 тис., а після, за оцінками аналітиків, може досягти чергового прориву.

Про це повідомляє профільне видання Stock Markets. "З огляду на останні події можна з упевненістю сказати, що зараз на ринку достатньо тих інвесторів, які впевнені в майбутньому зростанні курсу біткоїна, і саме вони сьогодні утримують криптовалюту від подальшого падіння після сильних відкатів. Згідно з нашими прогнозами, біткоїну знадобиться всього декілька днів для консолідації і наступного ривка, і це може відбутися вже наступного тижня", – прогнозують експерти.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

Новини
''Це ілюзія'': легендарний інвестор озвучив несподівану загрозу біткоїна

Колишній економіст МВФ Марк Доу впевнений, що поки біткоїн залишається нижче позначки $5 тис., продовження ведмежої динаміки на ринку цілком логічне, а сам біткоїн залишається вразливим. Для переконливого зростання необхідний "чистий прорив", щоб уникнути затримки котирувань у вузькому "горлечку пляшки" з якого криптовалюта не може вибратися більше трьох місяців.

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

  • Біткоїн найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер впевнений, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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Тема
Криптовалюти
Теги
криптовалютабіткойн
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