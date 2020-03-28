Головна Новини
28 березня • оновлено в 12:43
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Кур'єрам Glovo різко зменшать зарплати, вони відмовляються працювати

1.9т
Читати матеріал російською

Кур'єри Glovo в Україні з 6 квітня за ту ж роботу будуть в середньому отримувати на 35%. Урізана виплата за виконання норми доставки і премії.

В результаті частина працівників служби зовсім відмовляється працювати за новими правилами, повідомляє видання dtp.kiev.ua. "Замість 5000грн за 100 виконаних замовлень в тиждень буде 3000 грн. Аналогічно порізані премії за 80, 60, 40, 20 замовлень. Зате підняли вартість кілометражу з 5,50 грн до 6 грн за 1 км. Зарплата падає на 35% мінімум" , – розповів один з кур'єрів.

Кур'єрам Glovo різко зменшать зарплати, вони відмовляються працювати

dtp.kiev.ua

При цьому в компанії запевняють, що замовлень стало більше і нова система виплат повинна стимулювати співробітників виконувати замовлення максимально швидко і якісно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Вознесенському узвозі побилися кур'єри Glovo, які зіткнулися своїми транспортними засобами.

Також в Києві кур'єр служби доставки Glovo побив перехожого шоломом. Конфлікт виник через те, що постачальник проїхався на мопеді по підземному переходу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
зарплата карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
3
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги