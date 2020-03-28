Кур'єрам Glovo різко зменшать зарплати, вони відмовляються працювати

Кур'єри Glovo в Україні з 6 квітня за ту ж роботу будуть в середньому отримувати на 35%. Урізана виплата за виконання норми доставки і премії.
В результаті частина працівників служби зовсім відмовляється працювати за новими правилами, повідомляє видання dtp.kiev.ua. "Замість 5000грн за 100 виконаних замовлень в тиждень буде 3000 грн. Аналогічно порізані премії за 80, 60, 40, 20 замовлень. Зате підняли вартість кілометражу з 5,50 грн до 6 грн за 1 км. Зарплата падає на 35% мінімум" , – розповів один з кур'єрів.
dtp.kiev.ua
При цьому в компанії запевняють, що замовлень стало більше і нова система виплат повинна стимулювати співробітників виконувати замовлення максимально швидко і якісно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Вознесенському узвозі побилися кур'єри Glovo, які зіткнулися своїми транспортними засобами.
Також в Києві кур'єр служби доставки Glovo побив перехожого шоломом. Конфлікт виник через те, що постачальник проїхався на мопеді по підземному переходу.
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