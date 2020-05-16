"Куплю душу і дітей!" Як українців розводять у мережі на продаж "найголовнішого органу"

Шахраї в мережі придумали новий спосіб обману: довірливим українцям "продають душі", які нібито дозволять поліпшити матеріальне становище й отримати довгоочікуване благополуччя, іншим же обіцяють заплатити 22 тисячі гривень за "продаж найголовнішого органу".

Про те, як у мережах заробляють на "душах" – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ринок душ: хто і що продає

На спеціалізованих форумах і в соцмережах уже багато років пропонують "продати" і "купити" душу. А за останні карантинні місяці кількість таких оголошень різко збільшилася. На одному з найпопулярніших "сірих" форумів (адресу і назву не називаємо навмисно) подібні оголошення з'являються щодня, хоча ще минулого року така "екзотика" була скоріше рідкістю. Українці (і не тільки), які з насмішкою ставляться до "магічних ритуалів", але мають потребу в грошах, готові "продати найважливіший орган".

Спритні ділки влаштували цілий бізнес. За невелику винагороду одні готові знайти бажаючого купити (послуга обійдеться приблизно в 400 грн), інші вже за 2-3 тисячі грн готові допомогти "повернути душу", треті обіцяють із використанням чужої душі "подарувати" здоров'я або забезпечити багате життя дітям.

Ще одна послуга: продаж своєї душі безпосередньо нечистому. В кінці ритуалу видають навіть сертифікат (надсилають поштою). Документ намальований у графічному дизайнері і нагадує домашню роботу учня 8-класу з інформатики. Але і за цей папірець доведеться платити тисячі гривень.

Що дивно, бажаючих "купити душу" також достатньо. Хтось вірить, що магічний ритуал із чужою душею подарує йому вічне життя, інші хочуть "вічну молодість".

Але якщо придивитися, весь цей "ринок" більше нагадує кумедну схему обману надто довірливих українців, які готові повірити у що завгодно, лише б нарешті впоратися з проблемами, що навалилися (насамперед матеріальними).

"Я продав свою душу три роки тому. Після цього почав сильно хворіти. Я став, як зомбі, нічого не цікавить, нічого не розумію", – пише один із мешканців спеціалізованого форуму. До речі, тему з його повідомленням усього за два місяці відкрили більше 140 тис. разів. Хтось скористався нагодою проявити свою дотепність, а інші ж прийшли поспівчувати і розпитати про страшну ситуацію.

І тут же в коментарях з'явився благородний порадник, у якого була така ж ситуація, але ось він зміг впоратися за допомогою "мага", який за кілька тисяч гривень повернув його душу. Той уже десять років "повертає головний орган" і має понад 1500 успішних кейсів. І перше повідомлення, і пораду звернутися до "потрібного мага", цілком можливо, написала одна і та ж людина. А мета такого спектаклю – переконати зневірених заплатити "магу" за повернення душі.

Численними ворожками і цілителями вже нікого не здивуєш, та й конкуренція на цьому ринку висока (один із великих телеканалів став справжньою фабрикою "популярних екстрасенсів" і на багато років забезпечив їм конкурентну перевагу), а ось "продаж і купівля душі" – щось новеньке, тут і конкуренція невелика, і заробітки високі.

Цинічна схема заробітку

OBOZREVATEL зв'язався з одним із продавців, який пообіцяв за "душу" надіслати 22 тис. грн. Як виявилося, купувати "маг" збирався душу не для себе. За фактом же, він свого роду посередник, який за велику суму обіцяє одним купити, а іншим продати. Підтвердження угоди – записаний на відео ритуал.

Цілком можливо, що й обіцяні 22 тис. ніхто не надсилає, завдання ж: змусити записати відео, яке потім можна перепродати, видаючи його за "душу". "Продам свою душу і душі своїх дітей. Ціна висока. Пишіть на пошту", – звертається до покупців одна з довірливих користувачів форуму в спробах швидко заробити.

Юрист Олександр Плахотник у коментарі OBOZREVATEL пояснює: підтвердити факт купівлі-продажу практично неможливо, а залучити таких шахраїв до відповідальності вкрай складно. "Стаття про шахрайство передбачає, що людина шляхом обману або зловживання довірою заволоділа чужим майном (грошима). Якщо шляхом зловживання довірою (пообіцяли заплатити і не заплатили) змусили "продати душу", кваліфікувати таку дію як шахрайство дуже складно. "Душа" це не майно, це скоріше термін філософський", – пояснив юрист.

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