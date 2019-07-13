Купівля квартири в Києві: експерт розкрив ситуацію на ринку житла

В Україні пропозиція на ринку житлової нерухомості перевищила попит, а люди все частіше купують квартири в кредит.

Що робиться на ринку житла і за скільки можна купити квартиру в Києві, розповів в ефірі ObozTV експерт з питань нерухомості Родіон Сороковий.

"На даний момент пропозиція перевищує попит, квартир дуже багато. У будинках, які здані 2-3 роки тому, порожні квартири з голими стінами, досі їх ще ніхто не купив. Звичайно, житло будується, і до Києва приїжджає багато людей. Оскільки у нас війна, звідти багато людей приїхали в столицю. Житло купують, але на даний момент квартир, яких не продали, навіть у нових будинках більше", – повідомив експерт.

На питання скільки може коштувати умовна однокімнатна квартира в Києві на Позняках у 10 хвилинах від метро, Сороковий відповів: "Вторинний ринок з непоганим ремонтом 30 тис. доларів буде коштувати. Первинна нерухомість теж, але без ремонту. Там буде непоганий краєвид, 18 поверх і вище за 30 тис. доларів. Але голі стіни, потрібно робити ремонт. Є будинки соціального сегменту з мінімальним оздобленням, але там можна матрац постелити і спати".

Спеціаліст з нерухомості назвав перспективні райони в столиці для придбання житла: "Голосіївський район – там метро практично через весь район проходить, інфраструктура дуже хороша, дороги більш-менш. Звичайно, ціни там не зовсім дешеві. Виноградар – там метро буде через пару років, порадив би як інвестицію, перспективний район".

При цьому Сороковий зазначив, що серед покупців квартир все більш популярним стає кредитування.

"У нас економіка почала зростати, люди вірять у кредити, беруть. Головне в гривнях брати, а не в доларах. В нашій країні з курсом гривні це дуже небезпечно. Останнім часом у нас дуже багато угод по кредитах", – розповів він.

"Зараз оренда виросла і люди беруть кредити, дуже багато зараз угод. Вони розуміють, що краще вже купити своє житло і віддавати кредит банку, ніж платити за оренду. Зараз оренда виросла і люди, які орендували раніше, зараз хочуть купити квартиру", – додав експерт.

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні більшість покупців житла надають перевагу новобудовам. Крім того, останнім часом все більш популярною стає концепція житлових комплексів "місто в місті".

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