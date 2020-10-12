Крулько поскаржився на "схему Альперіна" в податкову, але промахнувся
Народний депутат Іван Крулько написав звернення до Державної податкової служби з вимогою припинити схеми, організовані "королем контрабанди" в Одесі Вадимом Альперіним. При цьому правоохоронної функції податкова служба вже позбавлена, а насправді звертатися парламентарю потрібно було в податкову міліцію та інші силові органи.
Як повідомляють OBOZREVATEL джерела в Одесі, податківці вже провели своє розслідування і зараз чекають санкції силовиків, щоб зібрати необхідні докази. Мова йде про відсутність товару на 3-5 млрд грн. При цьому самі податківці розцінюють дії Івана Крулько неоднозначно. Він очолює слідчу комісію, яка займається розслідуванням можливих розкрадань, проте джерела в податковій службі кажуть, що насправді і у самого Крулько можуть бути власні інтереси в схемах.
В Одесі давно створено вікно контрабанди, через яке ввозилися тканини, взуття та інші товари. Заправляє цим так званий "король контрабанди" Вадим Альперін. При цьому схема працює незалежно від інших її учасників – начальники митниці змінювалися, а контрабанда залишалася. Колись ланкою цього ланцюга був Сергій Тупальський.
На 2016-2018 роки, як стверджують ЗМІ, припадає період розквіту їхніх оборудок з Альперіним. Заробляли контрабандисти на ввезенні китайських товарів, але їхню схему викрили. НАБУ в рамках кримінальної справи за фактами заниження митних платежів заарештувало на депозитах Київської митниці 450 мільйонів гривень. Їх заплатили фірми-імпортери Альперіна, щоб потім вивести назад. Після цього так званий "король контрабанди" спробував дати хабар у 800 тисяч доларів працівнику НАБУ, щоб цю суму розморозили. Детектив гроші не взяв, "короля" затримали, а згодом відпустили під заставу у 20 млн грн.
Правоохоронці негайно повернулися до розслідування оборудок ділків, Альперіну вдалося втекти, а тодішнього керівника митниці Тупальського взяли під варту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні намагаються розкрити найбільшу схему контрабанди. 26 листопада був заарештований один із можливих її учасників – заступник начальника Київської митниці Сергій Тупальський. Разом із ним затримано ще 9 осіб – 6 з них теж митники.
Вадим Альперін вважається "головним гравцем" в схемах. За інформацією ЗМІ, його хтось міг попередити про активність правоохоронців, тому він встиг сховатися.
Володимир Зеленський попросив допомоги в затриманні "короля контрабанди" Вадима Альперіна.
27 листопада НАБУ затримало Альперіна в приміщенні САП, куди він добровільно з'явився разом із адвокатом. Момент затримання потрапив на відео.
Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру скандальному Альперіну, якого називають "королем контрабанди" з Одеси.