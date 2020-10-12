Крулько поскаржився на "схему Альперіна" в податкову, але промахнувся

Народний депутат Іван Крулько написав звернення до Державної податкової служби з вимогою припинити схеми, організовані "королем контрабанди" в Одесі Вадимом Альперіним. При цьому правоохоронної функції податкова служба вже позбавлена, а насправді звертатися парламентарю потрібно було в податкову міліцію та інші силові органи.

Як повідомляють OBOZREVATEL джерела в Одесі, податківці вже провели своє розслідування і зараз чекають санкції силовиків, щоб зібрати необхідні докази. Мова йде про відсутність товару на 3-5 млрд грн. При цьому самі податківці розцінюють дії Івана Крулько неоднозначно. Він очолює слідчу комісію, яка займається розслідуванням можливих розкрадань, проте джерела в податковій службі кажуть, що насправді і у самого Крулько можуть бути власні інтереси в схемах.

В Одесі давно створено вікно контрабанди, через яке ввозилися тканини, взуття та інші товари. Заправляє цим так званий "король контрабанди" Вадим Альперін. При цьому схема працює незалежно від інших її учасників – начальники митниці змінювалися, а контрабанда залишалася. Колись ланкою цього ланцюга був Сергій Тупальський.

На 2016-2018 роки, як стверджують ЗМІ, припадає період розквіту їхніх оборудок з Альперіним. Заробляли контрабандисти на ввезенні китайських товарів, але їхню схему викрили. НАБУ в рамках кримінальної справи за фактами заниження митних платежів заарештувало на депозитах Київської митниці 450 мільйонів гривень. Їх заплатили фірми-імпортери Альперіна, щоб потім вивести назад. Після цього так званий "король контрабанди" спробував дати хабар у 800 тисяч доларів працівнику НАБУ, щоб цю суму розморозили. Детектив гроші не взяв, "короля" затримали, а згодом відпустили під заставу у 20 млн грн.

Правоохоронці негайно повернулися до розслідування оборудок ділків, Альперіну вдалося втекти, а тодішнього керівника митниці Тупальського взяли під варту.

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