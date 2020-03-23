Криза тільки почалась: як в Україні подорожчає долар і хто втратить роботу

Економічна ситуація в усьому світі погіршується. Міжнародні агенції одна за другою погіршують свої прогнози, долар дорожчає, а частина українців на час залишиаися без роботи.

Про те, як буде розвиватися ситуацію і як це вплине на Україну, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що нас чекає

Ситуація на зараз. Згідно з даними Держстату та оцінками профільних експертів, в ресторанно-готельному бізнесі, розважальній сфері (концерти, лекції), послуги, продажах, перевезеннях, туризмі тимчасово роботи тільки офіційно втратили більше 550 тис. осіб. Поки на час карантину. І це без урахування "тіньового ринку". Продажі техніки, ремонти, сфера краси – закрилося все.

Курс коливається близько 28,2 грн/$, а офіційні підсумки по безробіттю та інфляції підводити ще рано. Але головна теза – гроші потрібні тільки живим. Якщо в Китаї від нового захворювання вмирало 2%, то в ЄС відсоток смертності в рази вище. Наприклад, в Італії за станом на 22 березня він становить 9%! Звичайно, це пов'язано в тому числі і з тим, на якій стадії виявляти наявність коронавірусу в організмі (80% переносять легку форму і можуть навіть не звертатися до лікарів). У масштабах України при такій смертності, якщо захворіють 37 млн чоловік, загинуть від 740 тис.до 3,33 млн осіб. Це занадто важкі втрати.

Що чекає українців. Відомий інвест-банкір Томаш Фіала в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" озвучив кілька сценаріїв розвитку ситуації. Самий позитивний прогноз, за його словами – якщо карантин триватиме до 3 місяців. Тоді курс долара досягне 30 грн/$, інфляція буде на прийнятному рівні в 5%, а ВВП скоротиться на 4%.

Негативний прогноз припускає курс в 35 грн/$ і падіння економіки майже на 9%. Що це означає для простих українців? Життя стане складніше, роботи стане менше, ціни виростуть, а робочих місць стане менше.

Якщо підсумувати всі прогнози, економіка ЄС впаде на кілька відсотків, Китай буде рости невисокими темпами, а Україна впаде в кращому випадку на 5%, розповідає OBOZREVATEL фінансовий аналітик Єгор Комов. Зараз дуже популярно порівняння з 2008-м роком, але Україна пережила і більш критичну ситуацію в 2014-2015-х. "Переживемо і це", – впевнений Мазуренко.

Погана новина. Україна одна з найбідніших країн Європи. Якщо США виділили на боротьбу з коронавірусів $1,2 трлн. Весь наш державний бюджет в десятки разів менше. Кабмін виділив на боротьбу з коронавірусів 100 млн грн. Напевно, виділили б і більше, але грошей немає. Після того, як "Слуга народу" прийняла рішення на кілька місяців скасувати ряд податків (землю, нерухомість, ЄСВ для фізосіб-підприємців), місцеві бюджети зовсім втратили левової частки доходу.

Втрачає і державний бюджет. У країнах ЄС, в США держави можуть дозволити собі допомогу як тим, хто втратив роботу, так і бізнесу, який позбувся прибутку. В Україні ситуація складніша. Грошей немає і українцям доводиться йти в неоплачувану відпустку і розраховувати на те, що ситуація незабаром зміниться.

Хто втратить роботу і коли ситуація зміниться

Виробничі ланцюжки порушені вже зараз. Економіка – це мільйони винятково, які працюють в зв'язці між собою. І як тільки один з них дає збій, руйнується весь організм. Така ситуація чекає і Україну. Вже до літа, впевнені опитані аналітики, коронавірус піде на спад, а до вересня економічна ситуація буде нормалізуватися.

У гіршому випадку нормалізація відбудеться тільки до кінця 2020-го. У будь-якому випадку ситуація в Україні стабілізується не скоро. І для всіх нас прийшов час об'єднуватися для того, щоб пережити, можливо, одне з найскладніших випробувань за час сучасної України.

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