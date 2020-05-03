Криклій сказав, де в Україні є тисячі робочих місць

В Україні є понад 150 тисяч робочих місць у різних інфраструктурних та суміжних галузях.

Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій, йдеться на сайті міністерства. Також понад 3000 вакансій пропонує "Укрпошта".

“Близько 38 тисяч фахівців-дорожників залучає "Укравтодор" для оновлення українських доріг. Це дозволить створити ще близько 120 тисяч робочих місць у супутніх галузях. Понад 3000 вакансій відкрито "Укрпоштою". Ми докладаємо всіх зусиль, щоб люди мали роботу в такий непростий час, підвищуємо безпеку праці та соціальні гарантії для наших працівників”, – сказав Криклій.

Які фахівці потрібні

Для державного проєкту “Дороги та робота” потрібні близько 38 тисяч спеціалістів:

дорожники-асфальтобетонники;

машиністи;

водії;

шляхові майстри та інших дорожні робітники.

"Вони будуть забезпечені гідними заробітними платами та усіма соціальними гарантіями", – повідомили у міністерстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін у 2020 році планує вкласти 100 млрд грн у дорожнє будівництво. Це дасть змогу створити щонайменше 170 тисяч нових робочих місць, зокрема в суміжних галузях. Це є частиною програми "Велике будівництво".

Уряд не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну через закриття кордонів у зв'язку зі спалахом COVID-19, назад на роботу в інші країни.

Уряд України планує створити в країні приблизно пів мільйона робочих місць. Причому зарплата буде варіюватися від 6 до 8 тисяч гривень.