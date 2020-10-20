Імпотенти проти сволот: саме такі дві категорії розробників української пенсійної реформи. Тобто, одні з них ХОЧУТЬ забезпечити працьовитих українців пристойною ЄВРОПЕЙСЬКОЇ пенсією, але не МОЖУТЬ (яскравий приклад - той, що постійно прибідняється прем'єр Шмигаль, який повторив знамениту фразу Звягільського: все, мовляв, вкрадено до нас, плюс жахлива демографічна тенденція)). Друга категорія, як експрем'єр Гройсман, МОЖУТЬ зробити пенсії такими, щоб люди похилого віку ЖИЛИ, а не виживали, але не ХОЧУТЬ (інакше партія "Українська стратегія Гройсмана" давно б розробила притомний і РЕАЛЬНИЙ варіант пенсійної реформи, а не дзижчала б про пристойну пенсію, як про нездійсненну мрію.

Що об'єднує ВСІХ розробників всіх проєктів пенсійної реформи в Україні, зокрема й тих екстремістів з "служків народу", які хочуть взагалі скасувати пенсію, як це є в "процвітаючому" Китаї і як було в "загниваючій" царській Росії ??? Об'єднує їх усіх одне: у всіх розробників рильце в пушку! Інакше не можна пояснити: ЧОМУ досі не проведено міжнародного аудиту Пенсійного Фонду України?

Свого часу на вимогу двох народних депутатів - Віктора Івановича Суслова і Вашого покірного слуги був проведений міжнародний аудит НБУ, такого ж, як ПФУ, пострадянського розсадника корупції. І виявилося, що золотовалютні резерви країни розміщені під пристойні депозитні відсотки в банках Кіпру etc, збагачуючи не Україну, а лише окремих чиновників НБУ. До речі, якби не той аудит і кримінальні справи, що за ним пішли, то золотовалютний запас України так би і згорів в топці глобальної фінансової кризи 2008 року ...

Упевнений, що перший же міжнародний аудит ПФУ покаже таку глибину корупції, що жахнуться не тільки МВФ, але і всі наші стратегічні союзники, які домагаються сьогодні з пенсійною реформою перш за все з метою ліквідації такої "чорної діри" КОРУПЦІЇ як ПФУ.

Так, необхідність запуску поряд з солідарною системою накопичувальної системи пенсійного забезпечення очевидно, але ж це НЕМОЖЛИВО без подолання корупції в пенсійній сфері: інакше приватні вклади чесних людей-трудівників будуть так само ВКРАДЕНІ шахраями-корупціонерами, які ось уже 30-й рік розкрадають МІЛЬЯРДИ з пенсійного Фонду України!