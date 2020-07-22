Корупційний скандал "Онура" -Новака: топменеджеру фірми вручили підозру

Генеральному координатору "Онур Груп" Емре Караахметоглу вручили підозру про вчинення корупційного правопорушення. Бізнесмена та пов'язані з ним компанії з групи "Онур" підозрюють у масштабних корупційних схехах при проведенні тендерів на ремонт доріг.

Спільником бізнесмена, як підозрюють правоохоронці, є затриманий в Польщі екскерівник "Укравтодору" Славомир Новак. Про це повідомили власні джерела OBOZREVATEL в правоохоронних органах.

Ми також звернулися за комментаріміямі в офіс "Онура" в Києві і спробували особисто зв'язатися з одним із засновників київського представництва Олегом Фаріоном. Однак співробітники компанії запропонували надіслати офіційний лист, на яке вони зможуть підготувати відповіді.

Ми відправили запит з проханням відповісти на питання: чи давали представники "Онура" хабарі українським чиновникам і відповідальним особам державних компаній, чи отримали вони підозри в скоєнні корупційного злочину і чи будуть продовжувати брати участь в тендерах з урахуванням зіпсованої репутації.

Як говорить юрист Олександр Плахотник, за дачу хабара передбачено обмеженням волі на строк від двох до п'яти років. Якщо повторно вчинити злочин, загрожує до восьми років в'язниці. "Якщо дійсно буде доведено факт дачі хабара, це кримінально каране діяння. Звичайно, відповідальні особи компаній понесуть за це покарання", – говорить Плахотник.

Зазначимо, що "Онур", тільки за даними системи Prozorro, з 2017-го отримала з бюджету замовлень на 37,6 млрд грн. Це величезна сума навіть за мірками міжнародної компанії. Турецька компанія відкрилася в Україні ще в 2004-му. Один із власників дочірньої компанії в Києві – львів'янин Олег Фаріон.

Ціла низка скандалів не завадила фірмі регулярно отримувати тендери по всій країні – Одеса, Львів, Київ. Наприклад, у 2017-му Нацполіція запідозрила "Онур" в неякісному ремонті проспекту Перемоги і ще цілої низки магістралей у Києві.

Їх же, згідно з матеріалами розслідування, підозрювали в участі схеми щодо завищення вартості будівельних робіт.

"Онур" – турецька компанія, яка працює в Тунісі, Молдові, Україні та ще в цілій низці країн. Вони пишаються найбільшими підрядами на дорожнє будівництво, проте регулярно потрапляють у скандали.

Найближчим часом OBOZREVATEL опублікує детальну інформацію про компанію, яка платила хабарі за тендери колишньому главі "Укравтодору". Також ми звертаємося до всіх учасників ринку, які мають інформацію про роботу групи компаній або стали жертвою нечесної конкуренції. Пишіть нам на пошту obozrevatelfeedback@gmail.com.

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