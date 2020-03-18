Коронавірус в Україні: що ввели в Київській області і чому не варто панікувати

В Україні в Київській, Житомирській та Чернівецькій областях ввели режим надзвичайної ситуації. Це рішення ухвалила обласна влада в кожному регіоні окремо.

Про те, що зміниться після введення НС і чому українцям рано панікувати, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Надзвичайна ситуація – це що?

Надзвичайна ситуація в області – це коли на певній території є загроза для життя. Важливо не плутати надзвичайну ситуацію і надзвичайний стан. У ЗМІ кілька днів обговорюють можливість введення останнього (це може трапитися вперше в історії України).

А ось надзвичайна ситуація вводилася не один раз. Якщо зовсім спростити, надзвичайну ситуацію можна розуміти як режим максимальної готовності до небезпеки, координацію всіх зусиль для гарантування безпеки. Всі системи мають бути напоготові, влада повинна організувати штаби та інформувати населення.

За надзвичайної ситуації українці повинні:

отримувати інформацію про ситуацію;

використовувати засоби захисту (маски).

І на цьому всі вимоги закінчуються. Водночас влада повинна:

відшкодовувати збитки, завдані в результаті ситуації;

компенсувати роботу в зоні надзвичайно ситуації;

надавати психологічну, інформаційну та медичну допомогу населенню;

підтримувати в постійній готовності загальнодержавну і територіальну системи спостереження і контролю;

контролювати якість продуктів, забезпечувати наявність ліків тощо.

Чим надзвичайна ситуація відрізняється від надзвичайного стану?

Надзвичайний стан може ввести своїм указом лише президент, а пізніше його має затвердити Рада.

можна встановлювати комендантську годину. Тобто забороняти виходити на вулицю в певний час;

можна перевіряти документи геть у всіх, проводити огляди і навіть обшукувати авто, квартири та інші приміщення;

якщо порушив умови карантину, можуть силою відправити додому (до місця проживання);

можуть заборонити продавати, наприклад, алкоголь;

призупиняється діяльність політичних партій та об'єднань громадян, якщо їхня діяльність перешкоджає нормалізації обстановки;

обмежується робота ЗМІ і доступ громадян до інформації, забороняється виготовлення інформаційних матеріалів, які "можуть дестабілізувати обстановку";

Закон про надзвичайну подію також дозволяє обмежувати продаж продуктів (щоб не було ажіотажного попиту), переорієнтувати виробництво і використовувати ресурси підприємств. Все це потрібно для того, щоб у крайньому разі можна було б узяти ситуацію під контроль.

Водночас НС – це всього лише "жовтий колір" перед оголошенням реального надзвичайного стану. І це рішення, згідно з інформацією OBOZREVATEL, поки лише розглядається.

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