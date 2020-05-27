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27 травня • оновлено в 05:31
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Копачі бурштину посміялися з поліції: нелегали з Рівненщини опублікували зухвале відео

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Українські копачі бурштину, що нелегально працюють у Рівненській області, завели сторінку у соцмережі TikTok, на якій діляться відео з промислів та відверто кепкують з правоохоронців, вихваляючись видобутим камінням.

Про це у Twitter повідомив блогер Анатолій Штірліц. Він опублікував скріншоти, судячи з яких, ролики копачів досить популярні – деякі з них набирают десятки тисяч переглядів.

Копачі бурштину посміялися з поліції: нелегали опублікували зухвале відео
Профіль копачів-нелегалів у TikTok

Профіль копачів-нелегалів у TikTok

Анатолій Штірліц

Профіль копачів-нелегалів у TikTok

Профіль копачів-нелегалів у TikTok

Анатолій Штірліц

Профіль копачів-нелегалів у TikTok

Профіль копачів-нелегалів у TikTok

Анатолій Штірліц

Автор профілю у TikTok, який копає бурштин, вказав, що його мета – набрати у соцмережі 10 тисяч підписників. Поки що їх у нього 339. Однак це не заважає роликам, що зняті на незаконних промислах, "віруситись". Так, одне з відео автора набрало 57 тисяч переглядів. А ролик з титром "Якщо з'єднати всі рукави бурштинокопачів, то вистачить до Австралії" має 51 тисячу переглядів.

Копач бурштину в основному хизується здобиччю – величезними шматками каменю, деякі з яких не влазять у дві долоні власника.

@kalandos1

##хочу рек

♬ оригинальный звук - v888ad46

@kalandos1

♬ оригинальный звук - balanajdo

@kalandos1

♬ оригинальный звук - looktev

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №2240, який легалізує видобуток бурштину в Україні та вводить кримінальну відповідальність за його незаконний промисел та контрабанду.

Пожежі в Житомирській області є наслідком масштабного видобутку бурштину в регіоні.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
бурштинові війни
Місце
Україна
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