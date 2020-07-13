Комунальникам дадуть доступ до квартир українців: як "слуги народу" хочуть змінити правила

В Україні низка "слуг народу" підготувала скандальний законопроєкт №2458 до другого читання. Якщо в першому варіанті документа доступ до житла дозволяли за будь-яке порушення договору, то зараз таке право отримає тільки представник газового оператора.

Водночас операторам дозволять через 30 днів після попередження від'єднувати боржників від блакитного палива.

Про те, як змінили законопроєкт і що пропонують "слуги народу" – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Комунальникам дозволять вриватися до квартир українців

У першій редакції законопроєкту говорилося, що за порушення умов договору (зокрема й за борги) постачальник міг вдиратися до квартири. Автор законопроєкту Євген Пивоваров у коментарі OBOZREVATEL запевнив, що цю норму до другого читання приберуть.

Однак врешті її не прибрали, а всього лише перефразували. Тепер у документі написано: "Представник оператора газорозподільної системи чи іншого підприємства, з яким укладено договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, має право доступу до житла". Це нібито має гарантувати безпеку. Мовляв, якщо в квартирі витік, постачальник може в неї потрапити.

Юрист Олександр Плахотник упевнений: таке формулювання порушує статтю 30-ту Конституції України (про недоторканність житла).

"Якби в документі йшлося про доступ до житла за умови, якщо без такого доступу представника оператора була б загроза життю, тоді б не було і претензій. Зараз же не зрозуміло, що може бути підставою для доступу до житла, чи не стане заборгованість причиною для того, щоб потрапити в квартиру і примусово вимкнути газопостачання", – говорить OBOZREVATEL Плахотник.

У новому законопроєкті пропонують дати доступ до житла українців Сайт Ради

З такими висновками юриста погоджуються і в головному науково-експертному управлінні Верховної Ради. Там зазначають: "Запропоноване законопроєктом положення щодо встановлення законодавством порядку доступу до житла є неприйнятним з огляду на положення Основного закону України (Конституції. – Ред)."

Крім того, згідно з документом, вимкнути газ можуть за умови, якщо в будинку є заборгованість, про яку письмово попередили й за 30 днів боржник ніяк не відреагував на претензію.

До речі, норму про доступ до житла не підтримували навіть співавтори законопроєкту. Ще один із авторів законопроєкту Юрій Камельчук також підтвердив у розмові з OBOZREVATEL: документ ухвалять без скандальної правки. "Я уточнював, чи підтримується ця норма: не підтримується, якщо вона залишилася, вона повинна бути змінена або викинута взагалі. Якщо це так буде залишатися, то я відкличу свій підпис і не буду голосувати в другому читанні", – сказав Камельчук.

Як і говорив Камельчук, норму змінили. Правда, її умови частково залишилися.

З мешканцями укладуть договори без їхньої згоди

"Кожен власник багатоквартирного будинку повинен був укласти договір у паперовому вигляді. Люди не хотіли бути ініціаторами цього самостійно. На 1 травня 2020 року дуже мало було договорів", – розповів у коментарі OBOZREVATEL Пивоваров.

В українців був рік на те, щоб вибрати, який формат відносин із постачальником вибрати: колективний або індивідуальний. Якщо цей шанс проігнорувати, з кожним автоматично підпишуть індивідуальний договір, а з ним доведеться внести абонплату в розмірі 15-22 грн.

З одного боку, в Україні необхідно змінювати закон про житлово-комунальні послуги. Щонайменше потрібно вдосконалити питання підписання договорів. А ось із доступом до квартир є ціла низка питань. І хоча від'єднувати комунальні послуги боржникам – загальносвітова практика, українська Конституція забороняє без загрози здоров'ю або без санкції суду вриватися в чужу нерухомість.