В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: що хоче роботодавець

В Україні роботу можуть знайти навіть претенденти без досвіду роботи. Зарплати до того ж можуть досягати близько 20 тис. грн.

Про те, чого хочуть роботодавці і кому легше знайти заробіток, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Куди беруть без досвіду?

В Україні можна знайти сотні вакансій для здобувачів без особливих навичок. Водночас найчастіше в таких оголошення у графі "вимоги" вказують привітність, ввічливість, товариськість, вміння налагодити контакт, педантичність або уважність до поставлених завдань.

Найчастіше без досвіду і навичок готові взяти на вакансії продавців, офіціантів, адміністраторів у ресторанах і клубах, нянь або доглядальниць для літніх людей. Є і вакансії, де хочуть бачити тільки чоловіків, наприклад, на автомийці.

Також чимало пропозицій, де роботодавцеві не важлива стать претендента. Це переважно оператори кол-центрів, промоутери, кур'єри, рієлтори.

Вимоги тут мінімальні. Наприклад, в одному з кол-центрів OBOZREVATEL сказали, що відмовлять тільки тим, хто не має навіть базових навичок володіння комп'ютером.

"Нам не важливий профільний досвід, але робота в будь-якій сфері до цього буде плюсом, – відповіли на наш запит в одному з кол-центрів, який шукає співробітників. – Кожна робота дає людині певний досвід, який вона може верифікувати у зовсім іншій сфері діяльності. Єдине, що ми вимагаємо, – щоб здобувач умів хоч якось користуватися комп'ютером. Якщо немає навіть цього, змушені будемо відразу відмовити".

Як шукати роботу?

"Вакансій, де не потрібно взагалі нічого вміти робити, не існує, – запевняє кар'єрний консультант Уляна Ходорівська. Десь потрібно любити дітей і мати досвід комунікації з ними. Якщо, наприклад, жінка сиділа в декреті зі своїми дітьми, дивилася за сусідськими дітьми або хоча б читала щось про дитячу психологію – це теж досвід. Вона вже зможе знайти себе як няня. Вакансій немає, де нічого не потрібно. Навіть мити підлогу не може хто завгодно. Потрібна людина акуратна, адже інакше вона буде залишати бруд і в офісі почнеться антисанітарія. А щоб роздавати листівки, потрібно вміти хоча б стояти й посміхатися, щоб іншим людям хотілося до вас підходити".

Людей, які взагалі нічого не можуть і не вміють, за словами Уляни Ходорівської, практично не існує. Усі ми протягом життя отримуємо певний досвід: чи то догляд за дітьми, чи за літніми людьми, облаштування побуту або просто навички спілкування. Кожен із нас приходить на роботу з якимись природними здібностями й досвідом. Важливо вибрати вакансію, на якій саме ваш персональний досвід буде релевантним.

"Для початку потрібно визначитися з тим, що вам подобається. І який досвід з того, що вже є, ви б хотіли застосовувати. Далі потрібно активно шукати. Якщо з першого, другого або третього разу не вийшло, людина часто робить висновок, що вона нікому не потрібна. Це базова помилка. Пошук роботи займає час: місяць, два або більше. Все залежить від спеціалізації", – ділиться Уляна Ходорівська.

Якщо вам складно визначитися зі своїми сильними сторонами, можна скористатися допомогою фахівців. Наприклад, почитати профільні статті на ресурсах пошуку роботи (Happy Monday або Rabota.ua) або підписатися на сторінки кар'єрних консультантів. Не варто зациклюватися на тому, що ви чогось не вмієте й не знаєте. Потрібно шукати те, що ви можете реально запропонувати роботодавцеві і що буде коштувати певних грошей на ринку праці.

Які правила працевлаштування?

Серед особливих умов для працівників без досвіду – навчання й випробувальний термін. Скільки він триватиме – залежить від вакансії і вашої здатності до навчання. За словами роботодавців, оператора кол-центру можна навчити протягом одного дня або декількох годин, офіціанта – до п'яти днів, а адміністратора – протягом декількох тижнів. Тому варто відразу уточнити, оплачуване таке стажування чи ні. Ми зателефонували роботодавцям понад десяти пропозицій і всюди стажування обіцяли оплатити. Якщо ж роботодавець сам зажадає від вас гроші за навчання – з ним краще відразу попрощатися.

Серед правил першого ознайомлення з новою роботою, які допоможуть уникнути неприємних несподіванок, Уляна Ходорівська виокремлює такі:

"Погуглити" відгуки про компанію від працівників (якщо вони є).

Відразу уточнити розмір зарплати й терміни виплат. Якщо роботодавець уникає відповіді, це повинно викликати занепокоєння.

Бажано до початку роботи підписати договір або просто письмово зафіксувати будь-які домовленості. Раптом що, це вже буде підставою для звернення до суду.

Оцініть своє враження від роботодавця. Чи викликає він у вас довіру?

Попросіть екскурсію офісом і подивіться, з якими обличчями сидять співробітники, чи задоволені роботою.

Спробуйте неформально розпитати про умови в людей "у місці для куріння".

Чи можна без досвіду заробити 20 тисяч?

Визначити середню зарплату для працівника без досвіду і умінь – складно. Адже це залежить від сфери діяльності. Але один із сайтів з пошуку роботи дає загальну статистику щодо вакансій, де не потрібен досвід. За їхніми даними, середня оплата для співробітників-новачків – 12 000 гривень.

Водночас можна заробити й більше ставки. Наприклад, у закладах харчування є ще чайові, які дозволяють отримати більше, або відсоток від прибутку. Часто відсотки так само пропонують і продавцям-консультантам у магазинах. Роботодавці, яким ми телефонували в цих сферах, пропонували 13-15 тис. Заробити з чайовими можна і 20 тис. Але зусиль доведеться докласти чимало, зміни на таких вакансіях можуть тривати 11-12 годин. І отримувати більше, найімовірніше, ви будете не відразу, а вже тоді, коли наберетеся досвіду і знань.

Проте є низка вакансій, на яких немає фіксованої оплати. Наприклад, тим же рієлторам насправді пропонують лише відсоток від угод. До того ж в оголошеннях обіцяють, що з часом ви почнете заробляти до 25, 30, 40 тисяч. Важливо розуміти, що заробити хоч щось відразу, може, і не вийде. Якщо ви не маєте бази клієнтів і не розбираєтеся в нерухомості, цілком ймовірно, що перші спроби щось здати або продати будуть невдалими.

До першої угоди може пройти тиждень, а то й кілька тижнів. А відсоток від неї, якщо ви, звичайно, не працюєте з елітною нерухомістю, не такий уже великий. Коли ви заробите свої перші 10 або 20 тисяч – ви вже багато чому навчитеся, і вас не можна буде назвати співробітником без досвіду.

На які вакансії не варто "вестися"?

Серед оголошень про роботу для людей без досвіду дуже часто траплялися пропозиції заробітку в інтернеті, зокрема в інстаграмі. Суть роботи була описана дуже розмитими фразами, і серед головного виокремлювалося: "Витрачаючи всього 3-4 години на день, можна заробити до 40 тисяч на місяць!". Звучить дуже заманливо. Що ж потрібно робити ці 3 години, щоб отримати такі гроші?

За таким оголошенням вам запропонують заробити на СММ-франшизі. Це своєрідна фінансова піраміда, заточена під соцмережі. Суть – дуже проста і навіть дивує, як на такій схемі взагалі можна щось заробити. Візьмемо певну людину, яка вже в цій схемі.

У неї є робоча сторінка в інстаграмі, де вона регулярно пише пости про простоту заробітку в інтернеті. Ще "постить" "сторіз" з імітацією "гарного життя", щоб продемонструвати, що схема працює. Водночас ця людина публікує оголошення на різних ресурсах, замовляє собі рекламу, пише людям в особисті повідомлення і пропонує навчити їх так само заробляти в мережі. Щоб навчитися, потрібно всього лише купити в неї якийсь із пакетів послуг. Наприклад, за 300 гривень. До нього входить:

інструкція, як створити та оформити акаунт для роботи з франшизою (набір таких же банальних постів про простоту заробітку в мережі);

знайомство із сервісами з просування;

текст для спілкування з клієнтами, який потрібно гарно начитати у вигляді голосового повідомлення;

інструкція, як окупити покупку франшизи (де шукати клієнтів);

можливість цілодобової консультації з продавцем франшизи.

Загалом така ж інформація, яку ви можете знайти безкоштовно в інтернеті та оформити самі. Але за 300 гривень вам її гарно розпишуть і надішлють у месенджері. А ось за 999 грн – подарують готову сторінку з 1000 читачами, а також налаштуваннями реклами.

Мабуть, на такій схемі дійсно можна щось заробити. Особливо, якщо ви перебуваєте "на вершині" піраміди. Але от чи зможете ви щомісяця знаходити щонайменше 40 людей, які готові витратити 1000 гривень на сторінку з "порожньою" інформацією, яку вони зможуть самостійно створити й наповнити за якихось пів години? Це викликає певні сумніви. Тому, перш ніж погоджуватися на варіанти занадто легкого заробітку, подумайте, чи заробите ви більше, ніж хочуть заробити на вас?