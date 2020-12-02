Кому в Україні платять від 20 тисяч: названо найпопулярніші вакансії

В Україні серед популярних вакансій найвищі зарплати пропонують керівникам підприємств, менеджерам з продажу та водіям.

Про це йдеться в даних статистики work.ua. При цьому найменше платять касирам, вантажникам і продавцям-консультантам. Зарплати на рівні середніх пропонують кухарям і бухгалтерам, трохи більше середнього заробляють менеджери по роботі з клієнтами.

Топ-вакансій

Менеджер з продажу 17500 грн

Продавець-консультант 10000 грн

Водій 15000 грн

Бухгалтер 12500 грн

Адміністратор 10500 грн

Вантажник 10000 грн

Менеджер по роботі з клієнтами 15000 грн

Керіник 20000 грн

Кухар 12000 грн

Касир 9500 грн

Вакансії в Україні work.ua

Відзначимо, в Україні з 1 грудня підвищили прожитковий мінімум (ПМ). В результаті Кабмін зобов'язаний перерахувати і оклади для бюджетників. Так, мінімальний тарифний оклад не може бути нижчим, ніж підвищений ПМ.

Тож, згідно із законом "Про оплату праці", Кабінет міністрів не можуть встановлювати першу тарифну ставку нижчу за ПМ. Зараз вона становить 2225 грн. А із січня 2021-го, після грудневого підвищення, буде не менш ніж 2270 грн.

Згідно з оцінками Кабінету міністрів, наступного року заробітні плати в Україні збільшаться на 12,1%. Водночас частину зростання "з'їсть" інфляція, яка може збільшитися до рекордних за кілька років 7,3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.