Кому в Україні платять від 20 тисяч: названо найпопулярніші вакансії

Олександр Литвин Особисті фінанси 10:18, 2.12.2020 Оновлено: 10:53, 2.12.2020

В Україні серед популярних вакансій найвищі зарплати пропонують керівникам підприємств, менеджерам з продажу та водіям.

Про це йдеться в даних статистики work.ua. При цьому найменше платять касирам, вантажникам і продавцям-консультантам. Зарплати на рівні середніх пропонують кухарям і бухгалтерам, трохи більше середнього заробляють менеджери по роботі з клієнтами.

Топ-вакансій

  • Менеджер з продажу 17500 грн

  • Продавець-консультант 10000 грн

  • Водій 15000 грн

  • Бухгалтер 12500 грн

  • Адміністратор 10500 грн

  • Вантажник 10000 грн

  • Менеджер по роботі з клієнтами 15000 грн

  • Керіник 20000 грн

  • Кухар 12000 грн

  • Касир 9500 грн

Вакансії в Україні
work.ua

Відзначимо, в Україні з 1 грудня підвищили прожитковий мінімум (ПМ). В результаті Кабмін зобов'язаний перерахувати і оклади для бюджетників. Так, мінімальний тарифний оклад не може бути нижчим, ніж підвищений ПМ.

Тож, згідно із законом "Про оплату праці", Кабінет міністрів не можуть встановлювати першу тарифну ставку нижчу за ПМ. Зараз вона становить 2225 грн. А із січня 2021-го, після грудневого підвищення, буде не менш ніж 2270 грн.

Згідно з оцінками Кабінету міністрів, наступного року заробітні плати в Україні збільшаться на 12,1%. Водночас частину зростання "з'їсть" інфляція, яка може збільшитися до рекордних за кілька років 7,3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

Коментувати
Економіка Особисті фінанси

Дивіться також

Новий радник Єрмака Арестович заявив, що буде "мостом" в Офісі Зеленського

Зеленський разом із Радою зірвав облік для бізнесу: українців прирекли на бідність, а МВФ обдурили

СБУ взялася за депутатів на Закарпатті, які співали гімн Угорщини

Зіркового фотографа Ктиторчука запідозрили у зґвалтуванні 12-річної і груповому розбещенні дітей: нові подробиці скандалу

Безнадійні люди: ми чергуємо по кілька діб поспіль, а ви навіть маски одягнути не можете