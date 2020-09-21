Кому в Україні платять від 20 тисяч без досвіду і навичок: експерт розкрив деталі

В Україні серед тисяч відкритих вакансій можна знайти пропозиції із заробітною платою від 20 тисяч гривень навіть без досвіду роботи і особливих навичок.

Як зазначає в коментарі OBOZREVATEL HR-експерт Олександр Білоус, такі пропозиції зустрічаються найчастіше у великих компаніях, у сфері обслуговування або будівництва.

"Для Києва 20 тисяч гривень без досвіду роботи – реальний розмір оплати праці або для чоловіка з хорошими фізичними даними, який швидко освоїть нові навички. Це може бути монтаж підвісних стель, ремонти. Якщо говорити про жінок, то найлегше влаштуватися на таку зарплату в сферу обслуговування, маючи приємну зовнішність, акуратність", – розповідає Білоус.

Наприклад, на великих кадрових порталах зарплату близько 20 тисяч пропонують "фахівці із забезпечення чистоти" (прибиральниця) в мережу елітних винних магазинів, офіціантам в елітний клуб, монтажника в робочу бригаду.

Від 20 тисяч гривень може заробляти прибиральниця кадровий портал

Офіціанти в клубах можуть заробляти до 35 тисяч кадровий портал

Монтажники можуть розраховувати на гідну зарплату кадровий портал

Визначити середню зарплату для працівника без досвіду і умінь – складно. Адже це залежить від сфери діяльності. Але один із сайтів з пошуку роботи дає загальну статистику щодо вакансій, де не потрібен досвід. За їхніми даними, середня оплата для співробітників-новачків – 12 000 гривень.

Водночас можна заробити й більше ставки. Наприклад, у закладах харчування є ще чайові, які дозволяють отримати більше, або відсоток від прибутку. Часто відсотки так само пропонують і продавцям-консультантам у магазинах. Роботодавці, яким ми телефонували в цих сферах, пропонували 13-15 тис. Заробити з чайовими можна і 20 тис. Але зусиль доведеться докласти чимало, зміни на таких вакансіях можуть тривати 11-12 годин. І отримувати більше, найімовірніше, ви будете не відразу, а вже тоді, коли наберетеся досвіду і знань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу по частковому безробіттю. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.