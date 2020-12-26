Кому в Україні платять від 140 тисяч: названо найвигідніші вакансії

В Україні в списку найбільш високооплачуваних вакансій в кінці 2020 року опинилися айтішники. На першому місці – архітектори програмного забезпечення (вони заробляють від 145 тисяч гривень), також зарплату в середньому близько 140 тисяч можуть отримувати головні програмісти, які володіють технологією платформи .NET.

Про це йдеться в статистиці кадрового порталу rabota.ua. Відзначимо, програмісти в Україні традиційно заробляють в кілька разів більше, аніж фахівці інших спеціальностей. Це пов'язано з тим, що український айтішник може не змінюючи місце проживання працювати на будь-яку міжнародну компанію. В результаті українські роботодавці доводиться конкурувати за фахівців з міжнародними.

Архітектор ПО – 145 тисяч;

Team Lead. Net Developer – 140 тисяч;

Senior Python developer – 102 тисячі;

Java deleloper – 95 тисяч;

Senior Java developer – 90 тисяч.

Найбільш високооплачувані спеціальності rabota.ua

Нагадаємо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому вона збільшиться на 6%, а у 2023-му – ще на 5,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.