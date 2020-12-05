Кому в Україні платять від 140 тисяч гривень: названо найбільш високооплачувані вакансії

Олександр Литвин Особисті фінанси 02:40, 5.12.2020

В Україні до п'ятірки найбільш високооплачуваних вакансій минулого тижня потрапили пропозиції для програмістів. Деякі IT-фахівці можуть заробляти 145 тис. грн.

Про це йдеться в опублікованій кадровим порталом rabota.ua статистиці. Зазначимо, що зарплати програмістів традиційно в кілька разів вищі, тому що роботодавцям доводиться конкурувати за них із міжнародними компаніями.

Хто заробляє найбільше:

  • архітектор програмного забезпечення (4 вакансії) – 145 тисяч гривень;

  • старший .NET (назва технології) розробник (14 вакансій) – 100 тисяч гривень;

  • Java-розробник (3 вакансії) – 95 тисяч гривень;

  • старший Java-розробник (7 вакансій) – 90 тисяч гривень;

  • Ruby on Rails (мова програмування) розробник (6 вакансій) – 87,5 тисячі гривень.

Водночас середня заробітна плата, за даними порталу, не змінилася і становить усього лише 12 тисяч гривень. На 67 тисяч вакансій є 377 тисяч пропозицій. Найбільше вакансій у роздрібній торгівлі.

Найчастіше роботодавці як додатковий бонус пропонують:

  • бонуси;

  • безоплатне навчання;

  • офіс біля метро;

  • корпоративні заходи;

  • знижки;

  • підвищення зарплати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільше на віддаленій роботі в середньому заробляють T Sales-менеджери й менеджери з продажу.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення спростити отримання допомоги з безробіття на час карантину. Це пов'язано зі скороченням кількості вакансій, масовим звільненням під час першої хвилі карантинних обмежень.

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Економіка Особисті фінанси

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