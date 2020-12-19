Кому в Україні платять найбільше: названо найпопулярніші вакансії
В Україні традиційно серед найпопулярніших вакансій найбільше пропонують менеджерам із продажу та директорам. Водночас найнижчі зарплати в касирів і менеджерів торговельних і розважальних залів.
Про це йдеться в статистиці кадрового порталу work.ua. Середня зарплата директора становить 20 тис. грн, тоді як вантажник може розраховувати на зарплату в розмірі всього близько 10 тис. грн.
Статистика зарплат в Україні:
Менеджер із продажу – 17 500 грн
Продавець-консультант – 10 000 грн
Водій – 15 000 грн
Бухгалтер – 12 500 грн
Менеджер залу – 10 500 грн
Директор – 20 000 грн
Менеджер із роботи з клієнтами – 15 000 грн
Вантажник – 10 000 грн
Кухар – 12 000 грн
Касир – 9500 грн
Зазначимо, що середня зарплата водночас становить трохи більше ніж 12 тис. грн. Традиційно більше щастить мешканцям столиці, там у середньому можуть розраховувати на заробітну плату в розмірі близько 15 тис. грн. У маленьких містах через великий рівень тіньової зайнятості середня зарплата може наближатися до рівня мінімальної.
У Луцьку, Чернівцях та Чернігові в середньому заробляють лише близько 10 тис. грн.
Зазначимо, що Україну накрила друга хвиля безробіття через ведення карантину вихідного дня. Насамперед роботу можуть втратити ті, хто працює в сфері готельно-ресторанного бізнесу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.
В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.