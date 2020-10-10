Кому в Україні платять більш ніж 50 тисяч гривень: названо найбільш високооплачувані вакансії

В Україні за останній місяць список найбільш високооплачуваних вакансій посіла одна сфера – IT. Програмісти можуть розраховувати на дохід понад 50 тис. грн за місяць.

Про це йдеться в даних статистики одного з найбільших кадрових порталів. Так, якщо в попередні місяці у списку вакансій із високими зарплатами також з'являлися і менеджери в різних сферах, зараз же абсолютно всі пропозиції для програмістів.

Найбільш високооплачувані професії:

Magento-програміст 55000 грн;

Python-програміст 52000 грн;

Тім лід 50000 грн;

C++ програміст 50000 грн;

Magento-програміст 49800 грн;

Програміст Java 47500 грн;

Веб-аналітик 40000 грн;

C# програміст 40000 грн;

IOS-програміст 40000 грн.

Нагадаємо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому плата збільшиться на 6%, а у 2023-му – ще на 5,1%.

Як зростатимуть середні зарплати:

у 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

у 2023-му – 17 169 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.