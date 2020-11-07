Кому в Україні платять 25 тисяч за роботу вдома: найпопулярніші вакансії

В Україні серед найпопулярніших вакансій на дому найбільше платять IT Sales-менеджерам (25 тисяч гривень) і менеджерам з продажу (20 тисяч гривень).

Про це йдеться в статистиці, яку на прохання OBOZREVATEL надали аналітики Jooble. В середньому ж зарплати становлять від 10 до 25 тисяч гривень.

Найпопулярніші вакансії:

Диспетчер на дому – 10000 грн;

Оператор call-центру – 15000 грн;

Викладач / репетитор англійської мови – 17000 грн;

Картограф – 17000 грн;

Менеджер з продажу – 20000 грн;

Контент-менеджер – 10000 грн;

Менеджер з туризму – 15000 грн;

Логіст віддалено – 9000 грн;

IT Sales manager – 25000 грн;

SMM-фахівець – 12000 грн.

Нагадаємо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому вона збільшиться на 6%, а у 2023-му – ще на 5,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.