Кому в Україні не дадуть пенсію: вимоги посилять

В Україні у 2020-му на пенсію в 60 років можуть вийти ті, хто має від 27 років стажу, в 63 роки – від 17 до 27 років стажу. Щоб вийти на заслужений відпочинок в 65 років, потрібно мати 16 років стажу. Щороку такі вимоги підвищуватимуть на 12 місяців доти, доки на пенсію в 60 років виходитимуть тільки ті, у кого не менше 35 років стажу.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Якщо ситуація не зміниться, і українці не відмовляться від тіньового заробітку, за підрахунками Міністерства соціальної політики, у 2028-му тільки близько половини (45%) 60-річних зможуть вчасно отримати виплату. Решті ж доведеться працювати довше. За оцінками Мінсоцполітики, через сім років близько 45% українців змушені будуть працювати до 63 або 65 років.

Стаж українців МОП

Велика проблема – тіньова зайнятість. Близько чотирьох мільйонів українців працюють без офіційного оформлення, внески до Пенсійного фонду не платять. А ще мільйони частину зарплати отримують в конверті. Все це призводить до того, що на чинних пенсіонерів грошей просто не вистачає.

Як повідомляв OBOZREVATEL: