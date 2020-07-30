Кому в Україні не дадуть пенсію: вимоги посилять
Як отримати високу пенсію. колаж
В Україні у 2020-му на пенсію в 60 років можуть вийти ті, хто має від 27 років стажу, в 63 роки – від 17 до 27 років стажу. Щоб вийти на заслужений відпочинок в 65 років, потрібно мати 16 років стажу. Щороку такі вимоги підвищуватимуть на 12 місяців доти, доки на пенсію в 60 років виходитимуть тільки ті, у кого не менше 35 років стажу.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Якщо ситуація не зміниться, і українці не відмовляться від тіньового заробітку, за підрахунками Міністерства соціальної політики, у 2028-му тільки близько половини (45%) 60-річних зможуть вчасно отримати виплату. Решті ж доведеться працювати довше. За оцінками Мінсоцполітики, через сім років близько 45% українців змушені будуть працювати до 63 або 65 років.
Стаж українців МОП
Велика проблема – тіньова зайнятість. Близько чотирьох мільйонів українців працюють без офіційного оформлення, внески до Пенсійного фонду не платять. А ще мільйони частину зарплати отримують в конверті. Все це призводить до того, що на чинних пенсіонерів грошей просто не вистачає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні у 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, які народилися після 1 жовтня 1960-го.
Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.
Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало доступ до особистих даних громадян.
Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, а дефіцит Пенсійного фонду за наявних параметрів системи не зникне ніколи. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.