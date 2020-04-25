Кому в Україні готові платити більше 50 тисяч гривень: названо вакансії
В Україні середні зарплати більше 50 тис. грн пропонують айтішникам. Серед десяти найбільш високооплачуваних вакансій березня 8 пропозицій – для програмістів.
Про це йдеться в даних одного з великих кадрових порталів. Також в десятку найвищих зарплат потрапили дві вакансії для домашнього персоналу.
Net-програміст – 56 000 грн;
Програміст – Java 50 000 грн;
Розробник мобільних додатків – 42 500 грн;
Тім-лід – 42 000 грн;
C # програміст – 41 000 грн;
Обслуговуючий персонал (сімейна пара) – 40 000 грн;
Обслуговуючий персонал – 40 000 грн;
Android-розробник – : 37 500 грн;
Angular-розробник – : 37 500 грн;
C ++ програміст – 37 000 грн.
В Україні різко скоротилася кількість вакансій, які пропонують центри зайнятості. Станом на 1 квітня в Державній службі зайнятості їх було зареєстровано 54 тисячі. Це на третину менше, ніж на початку квітня 2019 року.
Найбільші шанси знайти зараз роботу в тих сферах, які особливо важливі під час карантину.
сільське і лісове господарство. Це пов'язано з початком весняно-польових робіт. Роботу пропонують агрономам, трактористам, робочим з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва;
торгівля та послуги, які не потрапили під заборону (продавець продовольчих товарів, касир, кухар, прибиральник, робітник з благоустрою);
логістика (кур'єр, водій, вантажник, підсобний робітник, укладальник-пакувальник, завідувач складом);
охорону здоров'я та соціальна допомога (медсеста, соцпрацівник);
правопорядок (охоронець, сторож).
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.