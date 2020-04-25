Кому в Україні готові платити більше 50 тисяч гривень: названо вакансії

В Україні середні зарплати більше 50 тис. грн пропонують айтішникам. Серед десяти найбільш високооплачуваних вакансій березня 8 пропозицій – для програмістів.

Про це йдеться в даних одного з великих кадрових порталів. Також в десятку найвищих зарплат потрапили дві вакансії для домашнього персоналу.

Net-програміст – 56 000 грн;

Програміст – Java 50 000 грн;

Розробник мобільних додатків – 42 500 грн;

Тім-лід – 42 000 грн;

C # програміст – 41 000 грн;

Обслуговуючий персонал (сімейна пара) – 40 000 грн;

Обслуговуючий персонал – 40 000 грн;

Android-розробник – : 37 500 грн;

Angular-розробник – : 37 500 грн;

C ++ програміст – 37 000 грн.

В Україні різко скоротилася кількість вакансій, які пропонують центри зайнятості. Станом на 1 квітня в Державній службі зайнятості їх було зареєстровано 54 тисячі. Це на третину менше, ніж на початку квітня 2019 року.

Найбільші шанси знайти зараз роботу в тих сферах, які особливо важливі під час карантину.

сільське і лісове господарство. Це пов'язано з початком весняно-польових робіт. Роботу пропонують агрономам, трактористам, робочим з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва;

торгівля та послуги, які не потрапили під заборону (продавець продовольчих товарів, касир, кухар, прибиральник, робітник з благоустрою);

логістика (кур'єр, водій, вантажник, підсобний робітник, укладальник-пакувальник, завідувач складом);

охорону здоров'я та соціальна допомога (медсеста, соцпрацівник);

правопорядок (охоронець, сторож).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.