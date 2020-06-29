Кому точно дадуть кредит: ПриватБанк розкрив тонкощі дешевих позик

За допомогою ПриватБанку за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес може отримати кредит на спеціальних умовах. Після карантину одним дешеві гроші допоможуть швидше відновитися, а іншим дадуть можливість перебудувати процеси і адаптуватися до нових реалій.

OBOZREVATEL і ПриватБанк продовжують серію матеріалів про те, хто і на яких умовах може скористатися програмою і навіщо вона потрібна. Цього разу ми розповімо, що зробити, щоб напевно отримати кредит.

Як отримати кредит: поради експерта

Кожен банк, крім загальних нормативів оцінок ризиків, використовує і власні критерії, розповідає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Є близько десятка різних формул, показників.

"Якщо ви готуєтеся отримати кредит і спеціально підлаштовуєте фінансові показники, це вже порушення. Але є загальні поради, яких потрібно дотримуватися всім клієнтам банків", – пояснює Мазуренко.

Банку, перш ніж видати кредит, потрібно впевнитися:

Що клієнт підходить під умови конкретної програми (описані далі).

Що клієнт працює прозоро, не відмиває гроші, не приховує реальний дохід, має чітку і зрозумілу модель.

Клієнт порядний, не притягувався у кримінальних справах, не був замішаний в шахрайстві, корупції, махінаціях.

Майбутній боржник платоспроможний – він зможе повернути позичені гроші вчасно.

У клієнта немає непогашених великих боргів (або вони не стануть перешкодою для виплати існуючих, а якщо мова йде про реструктуризацію, підуть на їх погашення).

Клієнт не перебуває в "чорних списках НБУ", тобто, вчасно повертав все кредити.

"Якщо ви за фінансовими показниками не відповідаєте програмі, виправивши ситуацію, зможете звернутися до банку, наприклад, наступного року. Але не треба спеціально для кредиту підлаштовувати показники", – радять в ПриватБанку.

Слідкуйте за своєю репутацією

Достатньо лише один раз не повернути або значно прострочити кредит, щоб на роки потрапити до списків небажаних боржників.

Тому завжди думайте про майбутнє. Навіть якщо ви не збираєтеся отримати кредит за програмою "5-7-9", в майбутньому у вас однозначно з'явиться можливість розширити виробництво, для чого знадобиться грошовий ресурс. І найпростіший варіант – банківський кредит.

Будуйте міцний фундамент

Чим більш прозорий і надійний ваш бізнес, тим легше на нього оформити кредит. Якщо у вас вже є власне обладнання, приміщення, технології – в очах банку ви надійний позичальник. Будь-яка спроба працювати "в тіні", "оптимізувати" податки і так далі – буде майже точно помічена банком під час детального аналізу бізнесу. А банки завжди вважають за краще працювати з прозорим бізнесом, який веде справи "в білу", чесно показуючи всі доходи і прибутки.

Будьте ефективні і креативні

Банк завжди зацікавлений в надійних партнерах, які міцно стоять на ногах і чесно будують свій бізнес. Не порушуйте закон, будьте чесними і сумлінними, а головне – ефективними. Тоді будь-який банк з радістю позичить вам гроші

Державна програма "5-7-9" – можливість отримати фінансовий поштовх, розширити свій бізнес або навіть без проблем погасити вже існуючий борг.

Кому дадуть пільговий кредит?

З оборотом до 50 млн грн на рік можна отримати кредит на розвиток бізнесу під 7%, а з обігом до 100 млн – під 9%. Потім ставка може знизитися до 5%, якщо ви будете створювати робочі місця (докладніше про це читайте тут ). При цьому максимальна сума кредиту не обмежується, вірніше, обмежується тільки показниками кредитоспроможності кожного конкретного потенційного позичальника.

Крім того, під 0% можна отримати кредит на погашення вже існуючого боргу. Важливо, щоб дохід в еквіваленті був до 10 млн євро в рік. Тут також максимальна сума кредиту не обмежується. Але є обмеження, як і при отриманні кредитів: загальна сума підтримки від держави за три роки на всю групу пов'язаних з бізнесом осіб не може перевищувати 200 тисяч євро в еквіваленті: сума для малого бізнесу більш ніж істотна.

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