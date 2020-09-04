Колишня дружина гендиректора Amazon після розлучення стала найбагатшою жінкою світу

Колишня дружина генерального директора Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт стала найбагатшою жінкою світу.

Про це повідомляє CNN. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, власний капітал Скотт зараз становить 68 мільярдів доларів.

Скотт отримала чверть акцій Amazon Безоса в результаті розлучення пари. Це дорівнювало 4% акцій, які коштували понад 35 мільярдів доларів.

Зараз вона на 12 місці серед найбагатших людей світу і перша серед усіх жінок. У липні Скотт оголосила, що вже пожертвувала майже 1,7 мільярда доларів 116 організаціям, включаючи чотири коледжі та університету, які історично були чорними.

У минулому році Скотт також приєднався до ініціативи Giving Pledge, заснованої Уорреном Баффетом, Біллом і Меліндой Гейтс. Ініціатива спонукає найбагатших людей світу направляти більшу частину свого майна на добродійність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск після останнього оновлення рейтингу Bloomberg піднявся на сьому сходинку в списку найбагатших людей світу, додавши до свого статку $6 млрд (його багатство оцінили в $70,5 млрд).

12 серпня американському мільярдерові Джорджу Соросу 12 серпня 2020 року виповнилося 90 років. У рейтингу Forbes зі статком у $8,2 млрд він займав 162 місце.

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